Кото предоставит бесплатные рейсы судов на остров

По словам Ле Нгок Хана, секретаря партийного комитета особой зоны Кото, в 29-й день последнего месяца по лунному календарю (16 февраля) на Кото будет организован «весенний» рейс судна для военнослужащих, жителей и должностных лиц: будет предоставлено по одной бесплатной поездке на остров и по одной бесплатной поездке обратно на материк.

Чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны жителей, возвращающихся домой на Тэт, а также туристов, направляющихся на остров, перевозчики на Кото продолжат ежедневные пассажирские и грузовые рейсы на остров и с острова вплоть до 29-го дня последнего лунного месяца; возобновление работы запланировано со 2-го дня 1-го лунного месяца (18 февраля). На местных рынках и в торговых центрах запасы предметов первой необходимости, особенно сельхозпродукции и свежих продуктов, имеются в достатке; цены находятся под строгим контролем, чтобы не допустить скупки товаров и необоснованного роста цен.

По случаю Тэта 2026 года, руководствуясь целью «чтобы у каждого был Тэт», партийная организация, власть и вооружённые силы особой зоны Кото развернули ряд мероприятий по заботе о жителях в праздничные дни. Рабочие делегации посетили и вручили новогодние подарки подразделениям вооружённых сил, семьям льготных категорий, пожилым людям и выдающимся членам Партии. Подарки, приобретённые за счёт средств государственного бюджета и общественных пожертвований, были доставлены непосредственно в каждое домохозяйство, чтобы на острове в каждом доме были пироги баньчынг, сладости и предметы первой необходимости.

На воинских подразделениях, дислоцированных на острове, включая батальон острова Кото и пограничный пост Кото, подготовка к Тэту создала тёплую и оживлённую атмосферу: здесь проходят такие мероприятия, как приготовление баньчынга и украшение казарм. Наряду с организацией праздничных мероприятий для офицеров и военнослужащих подразделения продолжают строго поддерживать режим боевой готовности, усиливать патрулирование и контроль, решительно и надёжно защищать морской суверенитет, а также обеспечивать безопасность и общественный порядок, чтобы жители могли встретить Тэт в спокойной и безопасной обстановке.

В 2025 году Кото зафиксировало позитивный рост «зелёного» туризма, приняв более 350 000 посетителей, в том числе около 2 200 иностранных туристов, при этом доходы от туризма превысили 1 трлн донгов. Эти результаты создают важную основу для того, чтобы Кото вступило в новый год с высокими ожиданиями дальнейших прорывов.

Забота и внимание со стороны Партии и Государства в дни Тэта не только приносят радость и тепло, но и укрепляют солидарность между военными и населением острова в деле создания прочного оборонно-экономического форпоста на северо-восточных рубежах страны.