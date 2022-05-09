Кото получил звание «исторический памятник особого национального значения» для мемориального комплекса президента Хо Ши Мина

В торжественной атмосфере, посвященной 61-летию с того дня, когда дядя Хо нанес визит в Кото (9 мая 1961 г. - 9 мая 2022 г.), 7 мая в уезде Кото состоялась церемония объявления Решения и получения Сертификата о присвоении звания «исторический памятник особого национального значения» для мемориального комплекса президента Хо Ши Мина на острове Кото и открытия Года туризма 2022 года.

Исторический памятник (Мемориальный комплекс президента Хо Ши Мина на острове Кото) был построен в 1968 году и признан национальным памятником в 1997 году. Спустя 55 лет, после многократных реставраций и модернизаций, расширений, сооружение по-прежнему сохраняет свою первоначальную ценность и наполняется все более и более глубоким значением. 18 января 2022 года Мемориальный комплекс президента Хо Ши Мина на острове Кото был признан премьер-министром историческим памятником особого национального значения.

Выступая на церемонии, заместитель министра культуры, спорта и туризма Хоанг Дао Кыонг подчеркнул, что решение причислить Мемориальный комплекс президента Хо Ши Мина на острове Кото к памятникам особого национального значения является большой честью для партийного комитета, властей и жителей уезда Кото в частности и провинции Куангнинь в целом в сохранении, защите и продвижении особой ценности этого памятника.

Чтобы сохранить и продвигать особую ценность Мемориального комплекса президента Хо Ши Мина на острове Кото, заместитель министра культуры, спорта и туризма предложил Народному комитету провинции Куангнинь, властям островного уезда Кото активно заниматься управлением, защитой и продвижением ценности памятника; разработать план сохранения, украшения и продвижения ценности памятника в соответствии с общим планом социально-экономического развития уезда Кото; создать Правление памятников...

Сразу после получения Сертификата о присвоении звания «исторический памятник особого национального значения» для мемориального комплекса президента Хо Ши Мина на острове Кото, в уезде Кото состоялась церемония открытия Года туризма 2022 года. В этом году уезд Кото стремится привлечь 200.000 посетителей.