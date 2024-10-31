Корректировка правил для привлечения инвесторов

Председатель Нацсобрания Чан Тхань Ман. Фото: quochoi.vn

В продолжение 8-й сессии Нацсобрания 15-го созыва утром 30 октября в Ханое депутаты вьетнамского парламента обсудили в группах закон о планировании, закон об инвестициях, закон об инвестициях на основе государственно-частного партнёрства и Закон о торгах. Что касается закона о планировании, председатель Нацсобрания Чан Тхань Ман подчеркнул:

Внесение поправок в закон о планировании должно осуществляться последовательно и синхронно, соответствовать национальному проекту планирования, стратегиям социально-экономического развития страны, защиты национальной обороны и безопасности, охраны окружающей среды. Это также должно быть направлено на обеспечение гармонии национальных и местных интересов, защиту интересов граждан. При этом нужно ставить превыше всего национальные интересы.

Что касается закона об инвестициях на основе государственно-частного партнёрства, то этот законопроект предусматривает расширение сфер инвестиций и увеличение участия частного сектора в реализации поставленных государством задач.



