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НОВОСТИ

Корректировка правил для привлечения инвесторов

Что касается закона об инвестициях на основе государственно-частного партнёрства, то этот законопроект предусматривает расширение сфер инвестиций и увеличение участия частного сектора в реализации поставленных государством задач.
  Председатель Нацсобрания Чан Тхань Ман. Фото: quochoi.vn  

В продолжение 8-й сессии Нацсобрания 15-го созыва утром 30 октября в Ханое депутаты вьетнамского парламента обсудили в группах закон о планировании, закон об инвестициях, закон об инвестициях на основе государственно-частного партнёрства и Закон о торгах. Что касается закона о планировании, председатель Нацсобрания Чан Тхань Ман подчеркнул: 

Внесение поправок в закон о планировании должно осуществляться последовательно и синхронно, соответствовать национальному проекту планирования, стратегиям социально-экономического развития страны, защиты национальной обороны и безопасности, охраны окружающей среды. Это также должно быть направлено на обеспечение гармонии национальных и местных интересов, защиту интересов граждан. При этом нужно ставить превыше всего национальные интересы. 

Что касается закона об инвестициях на основе государственно-частного партнёрства, то этот законопроект предусматривает расширение сфер инвестиций и увеличение участия частного сектора в реализации поставленных государством задач. 


VOV/ИЖВ

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