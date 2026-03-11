Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Корпорация Petrovietnam активно обеспечивает энергетическую безопасность на фоне нестабильности на Ближнем Востоке

На фоне сложного развития ситуации на Ближнем Востоке Вьетнамская национальная промышленно-энергетическая корпорация (Petrovietnam) активно реализует ряд мер, направленных на обеспечение энергоснабжения внутреннего рынка.

6 марта 2026 года Правительство приняло Резолюцию 36/NQ-CP, предусматривающее срочные меры по обеспечению поставок и регулированию цен на нефтепродукты в условиях геополитических рисков.

6 марта 2026 года Правительство приняло Резолюцию 36/NQ-CP, предусматривающее срочные меры по обеспечению поставок и регулированию цен на нефтепродукты в условиях геополитических рисков.

Согласно документу, Petrovietnam и входящие в неё подразделения получили большую самостоятельность в деятельности по купле-продаже и импорту сырой нефти и сырья для производства нефтепродуктов.

Параллельно с реализацией политических решений Petrovietnam провела пересмотр всех источников сырья, разработала план стабильной эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов, а также ведёт работу с международными партнёрами по дополнительным поставкам сырой нефти, поддерживая компанию Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC в заключении новых контрактов на закупку нефти для поддержания производства.

В настоящее время нефтеперерабатывающий завод Зунгкуат, принадлежащий акционерной компании Binh Son Refining and Petrochemical (BSR), работает более чем на 100% мощности, способствуя увеличению поставок нефтепродуктов на рынок.

В газовом секторе Генеральная компания «Газ Вьетнама» в настоящее время поставляет около 9 млн кубических метров газа в сутки для электростанций, а также обеспечила два рейса судов с СПГ для гарантирования газоснабжения электроэнергетики и промышленности в ближайшие месяцы.

Кроме того, такие подразделения, как PVEP, Vietsovpetro, Генеральная компания «Нефть Вьетнама» (PVOIL) и Генеральная акционерная компания по перевозке нефти и газа (PVTrans), также активно разрабатывают сценарии добычи, импорта и транспортировки с целью диверсификации источников поставок и снижения рисков перебоев в цепочке энергоснабжения.

Благодаря комплексным мерам и заблаговременной проактивной позиции руководство Petrovietnam отмечает, что поставки нефтепродуктов и энергии для внутреннего рынка в целом остаются обеспеченными, что способствует поддержанию стабильности национальной энергетической безопасности на фоне колебаний мирового рынка.

ИЖВ/ВИА

Экспорт перца имеет хорошие перспективы роста, несмотря на сокращение предложения

Экспорт перца имеет хорошие перспективы роста, несмотря на сокращение предложения

Ожидается, что в 2026 году экспортная выручка Вьетнама от поставок перца превысит рекордный уровень 2025 года благодаря устойчиво высоким ценам, что сулит фермерам более высокие доходы, а экспортёрам - более значительную прибыль, несмотря на сокращение предложения.
