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Корпорация по производству удобрений Petrovietnam получила впечатляющую прибыль
По данным PVFCCo, к концу третьего квартала завод по производству удобрений Фуми корпорации произвел около 900.000 тонн удобрений и всех видов химикатов.
За этот период корпорация экспортировала около 155.000 тонн удобрений, что в три раза превышает годовой план.
Для достижения всех целей, поставленных на 2022 год, PVFCCo обеспечит безопасное, стабильное и эффективное выполнение производственных и бизнес-задач.
Она будет искать меры для решения проблем с производством и торговлей удобрениями, а также искать стабильные поставки газа.