Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Корпорация по производству удобрений Petrovietnam получила впечатляющую прибыль

Доход корпорации по производству удобрений и химикатов Petrovietnam (PVFCCo) за первые 9 месяцев этого года составил почти 15 трлн. донгов (627,7 млн. долл. США), а прибыль до налогообложения - 5,3 трлн. донгов, Доход корпорации по производству удобрений и химикатов Petrovietnam (PVFCCo) за первые 9 месяцев этого года составил почти 15 трлн. донгов (627,7 млн. долл. США), а прибыль до налогообложения - 5,3 трлн. донгов, что означает двукратное и трехкратное увеличение соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным PVFCCo, к концу третьего квартала завод по производству удобрений Фуми корпорации произвел около 900.000 тонн удобрений и всех видов химикатов.

За этот период корпорация экспортировала около 155.000 тонн удобрений, что в три раза превышает годовой план.

Для достижения всех целей, поставленных на 2022 год, PVFCCo обеспечит безопасное, стабильное и эффективное выполнение производственных и бизнес-задач.

Она будет искать меры для решения проблем с производством и торговлей удобрениями, а также искать стабильные поставки газа.


ВИА

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