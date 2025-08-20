НОВОСТИ
Король и королева Бутана посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина
Король и королева Бутана вместе с делегацией склонили головы в знак глубокого уважения перед местом упокоения Президента Хо Ши Мина — гениального лидера, Героя национального освобождения, выдающегося деятеля мировой культуры, образцового борца за международное коммунистическое движение и верного друга всех народов, стремящихся к миру и социальному прогрессу.
Ранее король и королева Бутана с делегацией возложили венок и воздали дань памяти Героям- Мученикам у Мемориала павшим героям на улице Бакшон в Ханое.
Государственный визит короля и королевы Бутана во Вьетнам является важным событием в отношениях двух стран. Ожидается, что он внесёт весомый вклад в углубление и повышение эффективности двусторонних связей, а также в продвижение перспективных сфер сотрудничества в ближайшее время.