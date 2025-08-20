Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Король и королева Бутана посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина

19 августа король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и королева Джетсун Пема Вангчук возложили венок и посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина.
  Король и королева Бутана посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина. Фото: ВИА  
В торжественной атмосфере король и королева Бутана вместе с делегацией возложили венок на площади Ба Динь перед Мавзолеем Президента Хо Ши Мина — именно здесь почти 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, Президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, провозгласившую создание Демократической Республики Вьетнам.

Король и королева Бутана вместе с делегацией склонили головы в знак глубокого уважения перед местом упокоения Президента Хо Ши Мина — гениального лидера, Героя национального освобождения, выдающегося деятеля мировой культуры, образцового борца за международное коммунистическое движение и верного друга всех народов, стремящихся к миру и социальному прогрессу.

Ранее король и королева Бутана с делегацией возложили венок и воздали дань памяти Героям- Мученикам у Мемориала павшим героям на улице Бакшон в Ханое.

Государственный визит короля и королевы Бутана во Вьетнам является важным событием в отношениях двух стран. Ожидается, что он внесёт весомый вклад в углубление и повышение эффективности двусторонних связей, а также в продвижение перспективных сфер сотрудничества в ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Шестьсот аозай сливаются в единое целое в представлении с государственным флагом

Шестьсот аозай сливаются в единое целое в представлении с государственным флагом

В трогательном представлении, посвященном 80-летию Августовской революции и Дню независимости (2 сентября), почти 600 женщин столицы, одетых в традиционные платья аозай, создали вьетнамский государственный флаг на площади Августовской революции перед Ханойским оперным театром. Это представление стало ярким событием и вызвало глубокие эмоции у зрителей.
ПОДРОБНЕЕ

Top