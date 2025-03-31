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Король и королева Бельгии прибыли в Ханой, начав государственный визит во Вьетнам
Этот визит, первый в своем роде за более чем пять десятилетий с момента установления дипломатических отношений, проходит в контексте того, что Вьетнам вступает в новую фазу развития, сказала заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг в интервью прессе о поездке и отношениях между двумя странами.
По словам дипломата, этот визит отражает глубокую привязанность короля Филиппа и королевы Матильды к Вьетнаму. Хотя это их первый визит в официальном качестве, это также значимое возвращение в страну, где у них остались приятные воспоминания о предыдущих визитах.
В нем подчеркивается неизменная внешняя политика Вьетнама, направленная на независимость, самодостаточность и активную международную интеграцию. Он также подтверждает приверженность Вьетнама укреплению связей с Бельгией, ключевым партнером в рамках Европейского союза.
Ожидается, что визит укрепит политическое доверие и расширит сотрудничество в ключевых областях, в частности в торговле, инвестициях и сельском хозяйстве. Он будет способствовать укреплению вьетнамско-бельгийского стратегического партнерства в области сельского хозяйства, созданного в 2018 году, а также развитию сотрудничества в сфере образования, науки и технологии и культурных обменов.
Вьетнам и Бельгия установили дипломатические отношения в 1973 году, а в 2018 году запустили рамочную программу стратегического партнерства в области сельского хозяйства. В последние годы двусторонние связи процветают во многих секторах.
В политической и дипломатической сферах две страны последовательно демонстрируют взаимное доверие благодаря регулярным визитам на высшем уровне, эффективным механизмам сотрудничества и тесной координации на многосторонних форумах.
Примечательно, что в октябре 2023 года Палата представителей Бельгии стала первым европейским парламентским органом, принявшим резолюцию в поддержку вьетнамских жертв «Агента Оранж». Эта знаковая резолюция отражает крепкую дружбу Бельгии с Вьетнамом и повышает осведомленность международного сообщества о проблемах, с которыми сталкиваются жертвы.
В сфере экономических отношений Бельгия является шестым по величине экспортным рынком Вьетнама в Европе, а Вьетнам - главным торговым партнером Бельгии в АСЕАН. Двусторонний товарооборот в 2024 году достиг 4,45 миллиарда долларов США, и в настоящее время Бельгия реализует 100 инвестиционных проектов во Вьетнаме на сумму 1,1 миллиарда долларов США, охватывающих транспорт, логистику и возобновляемые источники энергии.
Ле Тхи Тху Ханг выразила оптимизм по поводу того, что предстоящий визит короля Филиппа и королевы Матильды будет иметь значительный успех и принесет положительные результаты, которые еще больше укрепят двустороннее сотрудничество. Ожидается, что этот визит откроет новую главу в отношениях между Вьетнамом и Бельгией, реализуя чаяния обоих народов и способствуя региональному и глобальному миру, стабильности и развитию.
Между тем, посол Бельгии во Вьетнаме Карл Ван ден Босше заявил Вьетнамскому инфорационному агентству (ВИA), что этот визит подтверждает роль Вьетнама как надежного и стабильного партнера в условиях глобальной неопределенности и подчеркивает необходимость тесного сотрудничества между Бельгией, Вьетнамом, АСЕАН и Европейским союзом (ЕС) для укрепления региональных связей.
Размышляя о развитии двусторонних связей, он сказал, что с момента установления дипломатических отношений 22 марта 1973 года Бельгия стала одной из первых западных стран, подписавших с Вьетнамом соглашение о сотрудничестве в области развития.
Со временем это партнерство превратилось из сотрудничества в целях развития в равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, направленное на решение глобальных проблем, охватывающих сельское хозяйство, культуру, образование, борьбу с изменением климата, развитие энергетики и «зеленую» логистику.