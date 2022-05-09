Королева Маргрете II выразила надежду на то, что отношения между Данией и Вьетнамом продолжат подниматься на новую высоту

6 мая во дворце Фреденсборг Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Королевстве Дания Лыонг Тхань Нги вручил верительную грамоту президента Нгуен Суан Фука Королеве Маргрете II. Церемония прошла торжественно в соответствии с датскими королевскими традициями.

Принимая посла Лыонг Тхань Нги, Королева Маргрете II выразила удовлетворение непрерывным развитием вьетнамско-датских отношений за последние 50 лет, с тех пор как две страны установили дипломатические отношения в 1971 году.

Вьетнамско-датские отношения добились многих успехов во всех традиционных областях, таких как политика и дипломатия, экономика и торговля, инвестиции, народная дипломатия, сельскохозяйственное сотрудничество, образование, труд; а также в новых областях, таких как борьба с изменением климата, возобновляемые источники энергии, зеленый рост и устойчивое развитие.

На основе достижений, достигнутых за последние полвека, Королева Маргрете II выразила надежду на то, что отношения между двумя странами будут и впредь подниматься на новую высоту в направлении все более и более всеобъемлющего партнерства, активно углубляясь на основе схожих интересов двух стран.

Со своей стороны, посол Лыонг Тхань Нги выразил радость и честь быть назначенным послом Вьетнама в Дании в контексте того, что отношения двух стран добились многих обнадеживающих достижений во всех областях, отметив, что у двух стран есть сильные стороны и потенциал, особенно после того, как они установили стратегическое партнерство в области изменения климата, энергетики, окружающей среды и зеленого роста в 2011 году, и всеобъемлющее партнерство в 2013 году.

Стабильное и устойчивое развитие отношений между Вьетнамом - страной Юго-Восточной Азии, и Данией - страной Северо-Западной Европы, демонстрирует взаимное доверие, близость выгод, несмотря на дальнее географическое расположение.

Посол Лыонг Тхань Нги подчеркнул, что особое чувство, которое Королева Маргрете II, Ее Королевское Высочество и датская королевская семья питают к Вьетнаму, является ценным достоянием и основой для развития и укрепления долгосрочных тесных отношений между двумя странами.

Посол подтвердил, что он сделает все возможное и надеется на поддержку и помощи от правительства и народа Дании в углублении отношений между двумя странами в ближайшем будущем на хорошей основе, над которой лидеры двух стран так усердно работают.

Кроме того, посол также предложил датскому правительству продолжать уделять внимание и создавать условия для более глубокой интеграции сообщества вьетнамцев в Дании, насчитывающего более 16.000 человек, и вносить более практический вклад в отношения дружбы между Вьетнамом и Данией.