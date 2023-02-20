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Корейский музыкант дарит миру вьетнамскую красоту

Джозеф Квон, певец-музыкант из Республики Корея (РК), своей музыкой помог прославить в мире красоту пейзажей, культуры и жителей Вьетнама, сообщает газета «Нянзан».
  Песни и клипы Квона представляют многие известные пейзажи Вьетнама. Фото: VNA  
Джозеф Квон, певец-музыкант из Республики Корея (РК), своей музыкой помог прославить в мире красоту пейзажей, культуры и жителей Вьетнама, сообщает газета «Нянзан».

Впервые приехав во Вьетнам в 2018 году, Квон с первого взгляда влюбился в страну «S-образной формы» и начал вынашивать идею использования своих музыкальных знаний и навыков, полученных за годы обучения в РК и Италии, создавая музыкальные произведения, чтобы показать свою любовь к Вьетнаму и представить миру его красоту.

На сегодняшний день Квон представил около 10 работ о Вьетнаме, в том числе «Вперед, Вьетнам, вперед», «Ча-ка или мир» и «Помни».

В частности, песня «Вьетнам», написанная Джозефом Квоном в 2021 году, стала заметной темой отечественных СМИ и более 50 раз транслировалась на различных вьетнамских телеканалах.

В 2022 году Квон произвел сильное впечатление на меломанов и СМИ Вьетнама и РК двумя клипами «5.000 лет в ожидании тебя» и «Хлопья бабочки», которые были сняты с 17 мая по 12 июля 2022 года в известных местах Вьетнам, таких как Национальный парк Кукфуонг, Чанган, Тамчук, озеро Бабе, залив Халонг, Хошимин, Муйне, Сапа, Дананг, древний город Хойан, чтобы отметить 30-летие дипломатических отношений Вьетнам-РК.

Имея большое количество подписчиков на своей странице в Facebook, канале Youtube и аккаунте в Tiktok, музыкант работает над созданием музыкального моста, соединяющего Вьетнам с людьми на его родине и во всем мире.

Он сказал, что надеется, что благодаря его музыке многие из его друзей узнают Вьетнам как красивое и привлекательное место, и приедут во Вьетнам, чтобы насладиться культурной самобытностью и гостеприимством страны.

«Я все еще хочу жить и оставаться в этом месте как можно дольше», - заявил он.

ВИА/ИЖВ

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