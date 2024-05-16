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Корейский музыкальный фестиваль «Далат 2024» пройдет в ноябре
Провинция Ламдонг и Республика Корея (РК) провели множество мероприятий по культурному и художественному обмену в целях развития дипломатических отношений и туризма. В частности, 28 декабря 2023 года в Далате состоялся культурный и художественный обмен между городом Далат и городом Чхунчхон провинции Канвон Республики Корея, собравший тысячи отечественных и иностранных гостей. Это событие стало частью мероприятий, приуроченных к 130-летию Далата как города и признанию города-курорта членом Сети творческих городов ЮНЕСКО в области музыки.
В первом квартале этого года провинцию посетили около 2,38 миллиона туристов, что на 11% больше, чем в прошлом году. Примечательно, что количество иностранных гостей увеличилось на 34%, в основном из РК.