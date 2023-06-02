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Корейский бизнес разделяет социальную ответственность в Центральном регионе

2 июня Генеральное консульство Республики Корея (РК) в Дананге провело форум, чтобы привлечь внимание к корпоративной социальной ответственности (CRS), которую фирмы РК продемонстрировали в Центральном регионе. Участники отметили, что с тех пор, как Вьетнам и РК установили дипломатические отношения, их партнерство быстро развивалось во всех областях, особенно в экономике. В настоящее время РК является крупнейшим инвестором Вьетнама с общим объемом инвестиций 81 млрд долларов США.

Двусторонняя торговля выросла более чем в 160 раз за 30 лет до 81,1 миллиарда долларов в 2022 году, и две страны стали третьим по величине торговым партнером друг друга.

Хотя центральный регион Вьетнама получил менее 10% от общего объема инвестиций РК во Вьетнаме, он привлекает все большее внимание корейских фирм благодаря политике правительства по обеспечению равного развития между регионами и усилиям местности по привлечению инвестиций.

Около 250 корейских предприятий, работающих в регионе, продемонстрировали высокий уровень удовлетворенности местной деловой средой.

На протяжении многих лет корейские фирмы вносили положительный вклад в местное сообщество, создавая рабочие места, а также занимаясь благотворительностью. Они помогли улучшить систему инфраструктуры и услуги здравоохранения, а также оказали финансовую поддержку обездоленным слоям населения.

Кан Бу Сунг, генеральный консул РК в Дананге, сказал, что форум направлен на поиск мер по обеспечению того, чтобы региональные населенные пункты и корейские фирмы могли пользоваться преимуществами деятельности бизнеса.

Ле Чи Тхань, председатель Народного комитета провинции Куангнам, сказал, что деятельность компаний РК по КРС не только способствовала устойчивому социально-экономическому развитию местности, но и улучшила условия жизни рабочих, в частности, и местного населения в общем.

Он отметил, что фирмы РК, работающие в Куангнаме, проводят различные мероприятия по CRS в этом районе. Он отметил, что с 2020 года АО «Хёсун Куангнам» вложило в деятельность почти 5,8 млрд донгов, а с 2017 года компания Panko Тамтханг потратила более 4 млрд донгов.

ИЖВ/ВИА

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