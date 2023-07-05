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Корейские ритейлеры ищут возможности во Вьетнаме
Lotte Shopping собирается открыть торговый центр Lotte Mall West Lake Hanoi в столице в августе. Это будет крупнейший во Вьетнаме комплекс торговых центров, включающий отель и офисы.
Гигант розничной торговли также инвестирует около 900 миллионов долларов США в создание Thu Thiem Eco Smart City, комплекса, который будет состоять из торгового центра, отеля, офисов, жилья и кинотеатра. В августе в Ханое также откроется Lotte World Aquarium.
«Вьетнамский розничный рынок вырос примерно в 100 раз за последние 20 лет. Это привлекательное место для бизнеса с большой долей молодого населения, которое любит корейскую еду, K-pop и K-драмы», — сказал представитель Lotte Shopping, который цитируется The Korea Times.
Shinsegae планирует открыть третий магазин Emart во Вьетнаме по основному договору франшизы с местной THACO Group во второй половине этого года.
GS Retail уже открыла более 200 магазинов GS25 в этой стране Юго-Восточной Азии.
Помимо розничных корпораций, на вьетнамский рынок также нацелены ведущие компании-единороги в сфере технологий, туристических услуг и отелей в РК, такие как Yanolja Cloud.
После визита во Вьетнам президента Юн Сок Ёля и бизнес-делегации РК в июне компания Yanolja Cloud успешно заключила партнерские соглашения с тремя вьетнамскими стратегическими компаниями, а именно VNTravel, DiHotel и Fusion Hotel Group.
Вьетнам имеет внутренний рынок с населением почти 100 миллионов человек. Если посмотреть на соотношение состава населения, лица в возрасте до 30 лет составляют 50% населения, а население трудоспособного возраста - 70%.