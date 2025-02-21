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Корейские компании планируют расширить инвестиции во Вьетнам
SK Group, второй по величине конгломерат в РК, планирует инвестировать в три энергетических проекта, работающих на СПГ, во Вьетнаме, стремясь создать новый энергетический центр, объединяющий разработку искусственного интеллекта, водород, логистику, экологически чистое сельское хозяйство и инновации в стране Юго-Восточной Азии.
В ходе встреч с генеральным секретарем партии То Ламом и премьер-министром Фам Минь Тьинем на прошлой неделе председатель SK Group Чей Тхэ Вон заявил, что его компания активно ищет возможности для расширения поддержки и сотрудничества с Вьетнамом в целях содействия долгосрочному и устойчивому экономическому росту.
SK Group уже инвестировала во Вьетнам около 3,5 миллиардов долларов США. Однако большая часть этой суммы - косвенные инвестиции, включающие покупку акций стоимостью от сотен миллионов до более миллиарда долларов США в таких крупных компаниях, как Vingroup, Masan, Pharmacity и Imexpharm.
Завод по производству высокотехнологичных биоразлагаемых материалов Ecovance в северном портовом городе Хайфон - первый проект прямых инвестиций SK Group во Вьетнаме. SK Group инвестирует в проект через дочернюю компанию в индустриальном парке DEEP C, общий объем инвестиций составляет 500 миллионов долларов США. Проект ориентирован на быстрорастущий мировой рынок биоразлагаемых материалов.
Чей Тхэ Вон заявил, что SK Group считает Вьетнам приоритетным партнером в своей инвестиционной стратегии на ближайшее время, добавив, что компания стремится участвовать в «зеленом» переходе Вьетнама, особенно в энергетике и промышленности, тем самым способствуя достижению цели Юго-Восточной Азии по сокращению выбросов до чистого нуля к 2050 году.
Между тем, компания Samsung Display из РК получила разрешение на вложение дополнительных 1,2 миллиардов долларов США в свой существующий завод по производству дисплеев нового поколения в северной провинции Бакнинь. Эти инвестиции направлены на то, чтобы сделать Вьетнам ключевым центром производства дисплеев нового поколения Samsung.
На недавней встрече с премьер-министром Фам Минь Тьинем генеральный директор Samsung Vietnam Чой Чжу Хо и его преемник На Ки Хонг заявили, что в дополнение к традиционным направлениям инвестиций Samsung будет расширять свои вложения во Вьетнаме за счет новых секторов.
Samsung инвестировала во Вьетнам более 23 миллиардов долларов США и продолжает вкладывать миллиарды долларов ежегодно. Благодаря новым планам, инвестиционный портфель Samsung в Юго-Восточной Азии, вероятно, пополнится новыми проектами стоимостью в миллиарды долларов.
Помимо Samsung, компания LG также постоянно увеличивает свои инвестиции во Вьетнам. В прошлом году корейский конгломерат вложил миллиарды долларов в проект LG Display в Хайфоне. В будущем LG планирует и дальше расширять свои инвестиции в страну.
Другие гиганты, такие как Hyosung, Amkor и Hana Micron, также стремятся расширить свои инвестиции и бизнес во Вьетнаме.
Инвестировав 520 миллионов долларов США, компания Amkor решила вложить еще 1,07 миллиарда долларов США в свой завод в провинции Бакнинь, опередив график на 11 лет. Согласно последним сообщениям, в ближайшем будущем завод Amkor должен утроить свои производственные мощности.