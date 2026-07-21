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Корабль 015 «Чан Хынг Дао» начал официальный визит и программу обменов с ВМС Китая

Во второй половине дня 20 июля корабль 015 «Чан Хынг Дао» (162-я бригада, 4-й военно-морской район ВМС Вьетнама) вместе с делегацией Военно-морских сил Вьетнамской народной армии во главе с полковником До Минем, заместителем командующего 4-м военно-морским районом, прибыл в военно-морской порт Синьчжоу (город Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай), приступив к участию в программе визита и обменов с Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая.

Торжественная церемония встречи делегации Военно-морских сил Вьетнамской народной армии и корабля 015 «Чан Хынг Дао» по прибытии в военно-морской порт Синьчжоу. Фото: «Народная армия».Торжественная церемония встречи делегации Военно-морских сил Вьетнамской народной армии и корабля 015 «Чан Хынг Дао» по прибытии в военно-морской порт Синьчжоу. Фото: «Народная армия»

Делегацию ВМС Вьетнама встречал полковник Чжан Пэйюй, заместитель начальника штаба военно-морской базы Гуанчжоу ВМС Китая. В церемонии встречи также приняли участие полковник До Чонг Зыонг, заместитель военного атташе Вьетнама в Китае, и представители местных властей.

Торжественная церемония встречи вьетнамской военно-морской делегации в военно-морском порту Синьчжоу прошла в дружественной и тёплой атмосфере. Полковник Чжан Пэйюй выразил радость по случаю встречи с делегацией ВМС Вьетнама и выразил надежду, что визит и программа обменов в Китае оставят у её участников самые благоприятные впечатления.

От имени делегации ВМС Вьетнама полковник До Минь поблагодарил китайскую сторону за тёплый и торжественный приём и выразил уверенность, что нынешний визит и программа обменов пройдут успешно, будут способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и доверия между вооружёнными силами, прежде всего военно-морскими силами, двух стран, а также реализации договорённостей, достигнутых высшими руководителями двух партий и государств, о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

После более чем трёх суток перехода корабль 015 «Чан Хынг Дао» и делегация ВМС Вьетнама прибыли в Китай в соответствии с намеченным планом. Во время перехода экипаж корабля строго соблюдал установленный режим несения вахты и службы, уверенно управлял вооружением и техническими средствами, своевременно и эффективно реагируя на возникавшие ситуации.

Связь корабля со штабами всех уровней поддерживалась бесперебойно; технические средства корабля функционировали согласованно, устойчиво и безопасно. Состояние здоровья и морально-психологический настрой членов делегации находятся на высоком уровне, и они полностью готовы к участию в мероприятиях визита и программе обменов с Военно-морскими силами Китая.

ИЖВ/ВИА

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