НОВОСТИ

Корабль Королевских военно-морских сил Нидерландов посетил порт Хайфон

Во второй половине дня 29 мая председатель Народного комитета города Хайфон До Тхань Чунг принял и провёл рабочую встречу с делегацией корабля Королевских военно-морских сил Нидерландов HNLMS De Ruyter.
  Представители правоохранительных сил приветствуют представителей корабля Королевских военно-морских сил Нидерландов «Де Рёйтер» (HNLMS De Ruyter). Фото: ВИА  
Приветствуя делегацию, председатель Народного комитета города Хайфон До Тхань Чунг рассказал о выдающихся достижениях города в социально-экономическом развитии, а также о направлениях развития городской инфраструктуры и морского порта. До Тхань Чунг пожелал членам делегации ярких впечатлений от пребывания в Хайфоне и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с нидерландскими партнёрами, особенно в портовой сфере.

От имени делегации специальный представитель начальника Генерального штаба обороны, контр-адмирал, руководитель делегации Жанетт Моранг поблагодарила руководство и жителей портового города за тёплый приём и выразила уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве между Хайфоном, Вьетнамом и Нидерландами, особенно в области развития умных и устойчивых портов.

Посол Нидерландов во Вьетнаме Кеес ван Баар отметил, что спустя два года после первого визита корабля Королевских военно-морских сил Нидерландов во Вьетнам нынешний визит корабля HNLMS De Ruyter вновь подтверждает приверженность Нидерландов прочному и долгосрочному сотрудничеству с Вьетнамом и регионом Индийского и Тихого океанов, особенно в таких областях, как военно-морское взаимодействие, верховенство международного права и свобода судоходства в международных водах.

Корабль Королевских военно-морских сил Нидерландов HNLMS De Ruyter находится с визитом в порту Хайфон с 29 мая по 1 июня. Этот визит стал ещё одной важной вехой в углубляющемся партнёрстве между Нидерландами и Вьетнамом.

По информации Народного комитета города Хайфон, на протяжении многих лет сотрудничество между Хайфоном и нидерландскими партнёрами последовательно развивается в таких сферах, как морские порты, логистика, городское развитие, охрана окружающей среды, цифровая трансформация, подготовка кадров и культурные обмены. В настоящее время Нидерланды реализуют в Хайфоне 17 проектов прямых иностранных инвестиций с общим объёмом капиталовложений около 361 млн долларов США. Многие нидерландские компании успешно работают в городе, особенно в сферах морских перевозок и логистики.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Премьер-министр Лоуренс Вонг посадили дерево в Ботаническом саду Сингапура

Утром 30 мая Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял участие в церемонии посадки дерева в Ботаническом саду Сингапура, организованной Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.
