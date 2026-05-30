Корабль Королевских военно-морских сил Нидерландов посетил порт Хайфон
От имени делегации специальный представитель начальника Генерального штаба обороны, контр-адмирал, руководитель делегации Жанетт Моранг поблагодарила руководство и жителей портового города за тёплый приём и выразила уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве между Хайфоном, Вьетнамом и Нидерландами, особенно в области развития умных и устойчивых портов.
Посол Нидерландов во Вьетнаме Кеес ван Баар отметил, что спустя два года после первого визита корабля Королевских военно-морских сил Нидерландов во Вьетнам нынешний визит корабля HNLMS De Ruyter вновь подтверждает приверженность Нидерландов прочному и долгосрочному сотрудничеству с Вьетнамом и регионом Индийского и Тихого океанов, особенно в таких областях, как военно-морское взаимодействие, верховенство международного права и свобода судоходства в международных водах.
Корабль Королевских военно-морских сил Нидерландов HNLMS De Ruyter находится с визитом в порту Хайфон с 29 мая по 1 июня. Этот визит стал ещё одной важной вехой в углубляющемся партнёрстве между Нидерландами и Вьетнамом.
По информации Народного комитета города Хайфон, на протяжении многих лет сотрудничество между Хайфоном и нидерландскими партнёрами последовательно развивается в таких сферах, как морские порты, логистика, городское развитие, охрана окружающей среды, цифровая трансформация, подготовка кадров и культурные обмены. В настоящее время Нидерланды реализуют в Хайфоне 17 проектов прямых иностранных инвестиций с общим объёмом капиталовложений около 361 млн долларов США. Многие нидерландские компании успешно работают в городе, особенно в сферах морских перевозок и логистики.