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Корабль Великой солидарности — Морское путешествие соотечественников на острова Чыонгша и платформы DK1
Путешествие веры, единства и любви
Под темой «Корабль Великой солидарности» нынешний морской поход выразил устремление к процветающему, устойчивому и сплочённому Вьетнаму — стране, где вьетнамцы за рубежом и соотечественники на родине объединяются ради будущего нации. В ходе путешествия делегация посетила острова Датхи, Синьтон, Колин, Лендао, Датэйа, Большая Чыонгша, а также платформу DK1.
Участники поездки приняли участие в многочисленных значимых мероприятиях: встречах, вручении подарков, культурных обменах с солдатами и жителями островов; посещении школ, домов, пагод и медицинских пунктов на островах; церемонии открытия парка Радуги на острове Датэйа; церемонии памяти павших героев у острова Гакма; возложении благовоний в Мемориальном доме Президента Хо Ши Мина и у Монумента павших героев; церемонии поднятия государственного флага и торжественном марше, а также в программе «Пробежка во имя родного Чыонгша» на острове Большой Чыонгша.
Морской поход стал ярким свидетельством последовательной политики партии и государства Вьетнама, рассматривающих вьетнамскую диаспору как неотъемлемую часть нации, и подтверждением их глубокой заботы о соотечественниках за рубежом. Одновременно это была возможность для вьетнамцев мира выразить свою любовь к Родине, непосредственно ощутить дыхание Чыонгша и вместе с народом в стране поддержать дело защиты морских и островных рубежей.
Хоанг Суан Бинь, проживающий в Польше, поделился: «Я испытываю глубокое волнение и гордость за возможность участвовать в этой программе. Путешествие позволило мне прочувствовать все трудности и лишения, а также несгибаемую волю офицеров и солдат, которые день и ночь защищают нашу Родину. Я понял: Чыонгша не так уж далек — Чыонгша всегда живет в сердце каждого вьетнамца».
Вернувшись на остров Синьтон спустя десять лет, Чыонг Тхи Хонг, которая живет в Израиле, рассказала: «Меня тронуло то, насколько улучшилась жизнь офицеров и солдат на острове. Строения стали крепче, устойчивее, зелени стало заметно больше. Всё это отражает рост и процветание Вьетнама, а также решимость государства заботиться о благополучии военнослужащих флота. Благодаря этому мы, соотечественники за границей, чувствуем себя более уверенно и спокойно».
Као Ха Линь, проживающая в Сингапуре, отметила, что намерена широко распространять информацию о Чыонгша и об этом морском походе среди вьетнамцев в Сингапуре, особенно среди молодежи.
Конкретные действия и глубокая привязанность
Во время нынешнего морского похода вьетнамцы за рубежом пожертвовали более 2 миллиардов донгов наличными, подарками и необходимыми вещами для реализации таких программ, как озеленение островов Чыонгша, строительство многофункциональных культурных домов, закупка предметов первой необходимости, медицинского оборудования и учебных принадлежностей для офицеров, солдат и жителей островов, а также платформы DK1.
С 2012 года общая сумма пожертвований вьетнамской диаспоры на поддержку островов Чыонгша и платформ DK1 составила почти 30 миллиардов донгов. Эти средства направлены на строительство патрульных лодок для охраны суверенитета, объектов социального назначения, а также на приобретение подарков, жизненно важных товаров и оборудования для островов.
Кроме материальной помощи, соотечественники активно выражают свою любовь к Родине через творчество — стихи, прозу, рассказы о родных морях и островах. Вьетнамские диаспоры основали клубы «Хоангша — Чыонгша» во Франции, Сингапуре, Южной Корее, Польше и других странах; занимаются исследованиями и разработками новых решений для улучшения условий жизни военнослужащих на островах; регулярно проводят семинары и выставки, укрепляя патриотизм и активно популяризируя среди вьетнамцев за рубежом и международного сообщества правду о суверенитете Вьетнама над морскими и островными территориями.