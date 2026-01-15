Координация управления и надёжная охрана вьетнамско-лаосской границы

15 января, по информации Военного командования провинции Куангчи, Командование обороны района № 5 — Кхесань совместно с Военными командованиями уездов Сепон и Ноонг, Военным командованием провинции Саваннакхет, а также Военным командованием уезда Самуай Военного командования провинции Салаван (Лаос) организовали церемонию установления побратимских связей и подписания положения о координации деятельности.

Подразделения подписывают положение о координации деятельности. Фото: ВИА



На церемонии стороны договорились подписать положение о координации деятельности с целью дальнейшего укрепления отношений солидарности, дружбы и взаимодействия в деле управления и охраны государственной границы. В соответствии с этим стороны обязались сосредоточиться на ключевых направлениях: регулярном и внеплановом обмене информацией о деятельности враждебных сил, ситуации с транснациональной преступностью, особенно в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия; координации усилий по пресечению самовольного распахивания земель, самовольного поселения, незаконной стихийной миграции, а также незаконной эксплуатации лесных и земельных ресурсов.



Наряду с эффективным выполнением задач в области обороны стороны договорились активизировать информационно-разъяснительную работу и мобилизацию населения приграничных районов для строгого соблюдения законодательства каждой страны, недопущения подверженности искажённой пропаганде реакционных сил.



Кроме того, подразделения будут создавать условия для взаимной поддержки в предупреждении, борьбе и ликвидации последствий стихийных бедствий и эпидемий, а также организовывать культурные, художественные и спортивные обмены по случаю крупных праздников двух народов. Регулярно, два раза в год, стороны будут проводить ротационные рабочие совещания для оценки результатов координации и определения направлений взаимодействия на последующий период.



Полковник Тхиеу Данг Ань, заместитель командующего Военным командованием провинции Куангчи, подчеркнул, что подписание положения о побратимстве является важной вехой, конкретизирующей политическую решимость вооружённых сил сторон в деле формирования мирной, дружественной, кооперативной и устойчиво развивающейся линии границы.



Военное командование провинции Куангчи подтвердило приверженность отслеживать, организовывать и эффективно руководить реализацией подписанных договорённостей, а также поручить профильным органам и подразделениям конкретизировать содержание побратимства посредством практических, действенных и долгосрочных мероприятий.