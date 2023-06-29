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Концерт, посвященный 100-летию прибытия президента Хо Ши Мина в Советский Союз
В мероприятии приняли участие представители администрации города Санкт-Петербург, Совет директоров Горного университета, Посольства Вьетнама в России, Ассоциации вьетнамцев в России и большое количество членов вьетнамской общины и вьетнамские студенты в России, в Санкт-Петербурге и российские друзья.
Выступая на мероприятии, Вячеслав Калганов, заместитель председателя Комитета по международным делам города Санкт-Петербурга, заявили, что все работы по открытию памятника Хо Ши Мину к 100-летию его приезда в Петроград практически завершены, остается только дождаться завтрашнего момента открытия, которое явно станет символом дружбы между Россией и Вьетнамом.
Со своей стороны, До Суан Хоанг, президент Ассоциации вьетнамцев в России, выразил радость по поводу того, что на концерте присутствовало и выступило большинство молодых вьетнамцев и россиян. Это умные, трудолюбивые и ответственные люди, и значимо то, что это будущее поколение понимает свою ответственность перед народом и страной. До Суан Хоанг также пожелал Вьетнаму и России набраться сил и энергии для преодоления насущных проблем.
Концерт в основном состоял из песен и танцев, восхваляющих страну и народ Вьетнама, и России. Наиболее яркие и выдающиеся выступления с вьетнамской стороны были исполнены вьетнамскими студентами, обучающимися в Москве. Вперемешку с выступлениями вьетнамских и российских горных студентов из Санкт-Петербурга также выступили студенты из Индонезии и Мьянмы. Песни «Песня о далекой родине» (В к/ф «17 мгновений весны»), «Конь», «Песня о тревожной молодежи» или «Вьетнам в нашем пути», танец «Здравствуй, Вьетнам» вызвали нескончаемые аплодисменты зрителей.
В беседе с корреспондентом ВИА студент РУДН Чан Конг Там Ань, участвующий в концерте, сказала, что это возможность вспомнить историю и напомнить о величие Хо Ши Мина, а также мероприятие в честь Хо Ши Мин помогло студентам понять хорошие отношения между Вьетнамом и Россией.
Концерт, посвященный 100-летию прибытия президента Хо Ши Мина в Советский Союз, является первым событием в серии мероприятий по случаю официального открытия памятника Хо Ши Мину 30 июня 2023 года на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге в ознаменование столетия со дня его прибытия в этот прекрасный город, чтобы найти способ освободить нацию и страну.