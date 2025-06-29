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Концентрированная рекламная кампания в Ханое стимулирует потребление

Ханой собирается запустить программу концентрированного продвижения 2025 года с целью стимулирования внутреннего потребления, продвижения цифровых платежей и поддержки местных предприятий. Нгуен Туан Ань, заместитель директора Консультационного центра по расширению и развитию промышленности Ханоя, сообщил на пресс-конференции 27 июня, что в рамках кампании в июле и ноябре пройдут крупные рекламные мероприятия, в которых примут участие 1000-2000 предприятий и торговых точек по всему городу, включая крупные торговые сети, такие как Winmart, BRG, Central Retail, Aeon, Lotte, Co.opmart, MediaMart и Pico. Ожидается, что скидки до 50 % будут способствовать росту розничных продаж и доходов от бытового обслуживания.

В этом году программа также поощряет безналичные операции с помощью QR-кодов и электронных кошельков, что соответствует национальной стратегии цифровой трансформации и целям «умного города». Будет представлено пространство цифрового потребительского опыта под названием "Прикоснись к технологии, живи умно", где будут представлены приложения искусственного интеллекта и интерактивные торговые платформы.

Среди ключевых событий - полуночная распродажа в Ханое 2025 года, которая состоится 28 ноября и приурочена к глобальной акции "Черная пятница", а также День продвижения бренда, запланированный в сотрудничестве с предприятиями на высококлассном мероприятии для привлечения потребителей и туристов.

По словам Нгуен Тхе Хиепа, заместителя директора муниципального департамента промышленности и торговли, в этом году ведомство внедрит систему количественной оценки для определения эффективности программы продвижения. Цель - повысить качество организации и улучшить коммуникационное воздействие, особенно на цифровых платформах.

В частности, в Ханое будет внедрена система оценки эффективности, отслеживающая участие потребителей, внедрение цифровых платежей и средний рост выручки среди участвующих предприятий.

Инициатива направлена на поддержку двойных целей города - стимулирование внутреннего спроса и достижение к 2025 году целевого показателя роста Валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) на уровне не менее 8 % и роста доходов от розничной торговли и услуг на уровне 14 %

ИЖВ/ВИА

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