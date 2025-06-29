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Концентрированная рекламная кампания в Ханое стимулирует потребление
В этом году программа также поощряет безналичные операции с помощью QR-кодов и электронных кошельков, что соответствует национальной стратегии цифровой трансформации и целям «умного города». Будет представлено пространство цифрового потребительского опыта под названием "Прикоснись к технологии, живи умно", где будут представлены приложения искусственного интеллекта и интерактивные торговые платформы.
Среди ключевых событий - полуночная распродажа в Ханое 2025 года, которая состоится 28 ноября и приурочена к глобальной акции "Черная пятница", а также День продвижения бренда, запланированный в сотрудничестве с предприятиями на высококлассном мероприятии для привлечения потребителей и туристов.
По словам Нгуен Тхе Хиепа, заместителя директора муниципального департамента промышленности и торговли, в этом году ведомство внедрит систему количественной оценки для определения эффективности программы продвижения. Цель - повысить качество организации и улучшить коммуникационное воздействие, особенно на цифровых платформах.
В частности, в Ханое будет внедрена система оценки эффективности, отслеживающая участие потребителей, внедрение цифровых платежей и средний рост выручки среди участвующих предприятий.
Инициатива направлена на поддержку двойных целей города - стимулирование внутреннего спроса и достижение к 2025 году целевого показателя роста Валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) на уровне не менее 8 % и роста доходов от розничной торговли и услуг на уровне 14 %