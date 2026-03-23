Конфликт на Ближнем Востоке проверяет устойчивость сельскохозяйственного сектора Вьетнама

Эту точку зрения изложил министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Чан Дык Тханг в открытом письме, адресованном деловым кругам и отраслевым ассоциациям сектора, призвав их к проактивному реагированию на глобальную нестабильность для обеспечения выполнения целевых показателей роста в текущем году.

По словам Чан Дык Тханга, обострение напряжённости на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на мировую экономику, включая и Вьетнам.

К числу наиболее непосредственных последствий относятся риски сбоев в цепочках поставок, рост логистических издержек и повышение цен на производственные ресурсы.

Эти факторы напрямую сказываются на себестоимости производства, эффективности бизнеса и конкурентоспособности вьетнамской сельскохозяйственной продукции на международных рынках.

В этой связи Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды определило ключевые приоритеты, включая стабилизацию производства, обеспечение поставок сырья и материалов, снижение издержек и укрепление самостоятельности отрасли. Одновременно необходимо сохранять экспортные цепочки и эффективно использовать природные ресурсы, такие как земля и полезные ископаемые.

Для упреждающего реагирования на эти вызовы министр призвал предприятия и отраслевые ассоциации гибко адаптироваться к колебаниям рынка и разделять трудности с производителями, исходя из принципа гармонизации интересов и разделения рисков.

В качестве одного из ключевых решений министр особо выделил стабилизацию цен на производственные ресурсы. Он призвал поставщиков сельскохозяйственных ресурсов, таких как удобрения, корма для животных и средства защиты растений, а также логистические компании, сохранять цены на стабильном уровне или по возможности снижать их, одновременно максимально наращивая мощности для обеспечения бесперебойных поставок и поддержки производства.

В то же время поддержание стабильных закупок сельхозпродукции рассматривается как важнейшее условие защиты интересов фермеров. Министр призвал предприятия активнее увеличивать объёмы закупки, хранения и переработки в периоды пикового сбора урожая, чтобы избежать уже знакомой ситуации, когда «урожай высокий, а цены падают», и тем самым укрепить уверенность производителей в дальнейшем ведении хозяйства.

Ещё одним важным направлением является укрепление связей внутри аграрных производственно-сбытовых цепочек. Чан Дык Тханг призвал предприятия, кооперативы и фермеров активизировать взаимодействие по всей цепочке, от производства до потребления, уделяя особое внимание устойчивым моделям контрактного сельского хозяйства.

На фоне сохраняющихся трудностей в международной логистике внутренний рынок по-прежнему рассматривается как одна из важнейших опор отрасли. Министерство рекомендовало предприятиям активнее стимулировать внутреннее потребление, поддерживать кампанию «Вьетнамцы отдают приоритет вьетнамским товарам», а также гибко корректировать экспортные планы с учётом меняющейся ситуации.

Наряду с укреплением внутреннего рынка министр также подчеркнул необходимость диверсификации экспортных направлений.

Предприятиям рекомендуется активнее расширять своё присутствие в перспективных регионах, таких как Восточная Азия, Южная Азия, Европа, Африка и Латинская Америка, чтобы снизить зависимость от традиционных рынков и компенсировать перебои, вызванные конфликтами.

К числу ключевых мер по расширению доступа к рынкам также отнесены эффективное использование соглашений о свободной торговле, активизация торгового продвижения, участие в ярмарках и выставках, а также развитие трансграничной электронной коммерции.

Кроме того, зелёная трансформация рассматривается как неизбежная тенденция. Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды призывает предприятия внедрять модели циркулярной экономики и низкоуглеродного развития, одновременно соблюдая международные стандарты для повышения стоимости и конкурентоспособности вьетнамской сельскохозяйственной продукции.

Особо подчёркивается, что адаптация к новым международным требованиям, в частности к Регламенту ЕС по предотвращению обезлесения, является важным способом укрепления позиций вьетнамских аграрных брендов на мировом рынке.

В своём письме министр также подчеркнул роль отраслевых ассоциаций как связующего звена между бизнесом и органами государственного управления.

Отраслевые ассоциации призваны активно собирать и оперативно доводить до сведения компетентных органов информацию о трудностях, с которыми сталкиваются предприятия в вопросах механизмов и политики, административных процедур, кредитования, налогообложения, логистики и страхования.

На этой основе Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды обязуется внимательно выслушивать предложения бизнеса, устранять возникающие проблемы и своевременно консультировать Правительство по необходимым решениям, тем самым создавая более благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности.