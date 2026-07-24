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НОВОСТИ

Конференция AMM-59: «Укрепление АСЕАН посредством образования» в Сингапуре

Подчеркнув, что тема нынешнего года – «Укрепление АСЕАН посредством образования», Министр Десмонд Ли предложил сосредоточить внимание на трёх направлениях, которые будут определять развитие системы образования в ближайшие годы: ИИ, STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика) и всестороннее развитие.
  Руководители министерств образования стран АСЕАН дают старт реализации Рабочего плана АСЕАН в области образования на 2026–2030 годы. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Сингапуре, 22–23 июля Сингапур принимает 14-ю Конференцию министров образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (ASED-14), 8-ю Конференцию министров образования АСЕАН+3 и 8-ю Конференцию министров образования в рамках Восточноазиатского саммита (EAS-8), посвящённые обмену мнениями и укреплению регионального сотрудничества в сфере образования. Заседания проходят в отеле Shangri-La в рамках председательства Сингапура в АСЕАН по направлению образования в 2026–2027 годах. В работе встреч принимают участие делегации 11 государств – членов АСЕАН, представители стран-партнёров и должностные лица Секретариата АСЕАН.

Выступая на церемонии открытия ASED-14 и связанных с ней заседаний, Министр образования Сингапура Десмонд Ли подчеркнул важную роль образования в формировании региональной идентичности, укреплении взаимопонимания между представителями различных культур, религий и этнических групп, а также в подготовке к вызовам, связанным с изменением геополитической обстановки, экономической трансформацией и стремительным технологическим развитием, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ).

Подчеркнув, что тема нынешнего года – «Укрепление АСЕАН посредством образования», Министр Десмонд Ли предложил сосредоточить внимание на трёх направлениях, которые будут определять развитие системы образования в ближайшие годы: ИИ, STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика) и всестороннее развитие. Он отметил, что Сингапур организует специализированные программы по этим приоритетным направлениям, создаст региональную исследовательскую сеть для продвижения общих подходов к ценностному воспитанию в государствах — членах АСЕАН, а также предоставит платформу для обмена опытом по разработке и внедрению программ ценностного образования в национальные учебные планы.

В ходе ASED-14 Министр образования Сингапура Десмонд Ли совместно с другими министрами образования стран АСЕАН представил Рабочий план АСЕАН в области образования на 2026–2030 годы. Документ определяет общие региональные приоритеты, направленные на формирование всеобъемлющей, инклюзивной и трансформационной системы образования. План предусматривает развитие всесторонне развитой и устойчивой личности, подготовку высококвалифицированной и конкурентоспособной рабочей силы, а также укрепление идентичности АСЕАН, отражающей общие ценности объединения.

На заседании с выступлением также выступил заместитель Министра образования и подготовки кадров Вьетнама Ле Куан.

В рамках ASED Министр образования Десмонд Ли также провёл двусторонние встречи с зарубежными партнёрами. Делегаты государств – членов АСЕАН и стран – партнёров по диалогу посетили начальные и средние школы, а также высшие учебные заведения Сингапура, чтобы лучше ознакомиться с системой образования страны. Делегация Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама посетила Сингапурский университет технологий и дизайна (SUTD), где провела рабочую встречу с руководством университета.

ИЖВ/ВИА

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