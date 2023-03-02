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Конференция способствует сотрудничеству между Индией и южно-центральным регионом
Оно также предоставило обеим сторонам платформу для обсуждения возможностей сотрудничества в области торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, туризма и информационных технологий.
Постоянный вице-председатель провинциального Народного комитета Ле Хуу Хоанг оказывал всемерную поддержку предприятиям южно-центрального региона и Кханьхоа в ведении бизнеса, способствуя региональному и местному социально-экономическому развитию, а также дружеским связям между Вьетнамом и Индией.
Ле Туан Хо, постоянный вице-председатель Народного комитета провинции Фуйен, выразил желание приветствовать больше индийских инвесторов в провинции для изучения возможностей сотрудничества в сильных областях Индии, таких как инфраструктура в высокотехнологичных промышленных зонах, высокотехнологичное сельское хозяйство, аквакультура, образование и здравоохранение.
Выступая в онлайн-формате на мероприятии, посол в Индии Нгуен Тхань Хай сказал, что Вьетнам и Индия являются всесторонними стратегическими партнерами друг друга, а объем двусторонней торговли в прошлом году превысил 15 млрд. долл. США.
Генеральный консул Индии в Хошимине Мадан Мохан Сети сказал, что в мероприятии, которое пройдет с 28 февраля по 4 марта, примут участие 70 фирм, чтобы обсудить преимущества каждой стороны и 6 приоритетных областей.
Индийские делегаты также имели возможность посетить университеты, учебные заведения, фабрики, экономические и промышленные зоны, больницы, высокотехнологичные компании и туристические объекты в Кханьхоа.
Выставка в кулуарах мероприятия также привлекла 17 стендов, демонстрирующих фирменные продукты провинций Кханьхоа, Фуйен и Ниньтхуан.
В прошлом году Вьетнам и Индия отметили 50-летие установления дипломатических отношений.