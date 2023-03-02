Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Конференция способствует сотрудничеству между Индией и южно-центральным регионом

Народный комитет центральной прибрежной провинции Кханьхоа и посольство Индии во Вьетнаме провели 1 марта в городе Нячанг конференцию по развитию сотрудничества между Индией и южно-центральным регионом, в которой приняли участие 300 делегатов из двух стран. Мероприятие было призвано эффективно реализовать Совместное заявление о концепции мира, процветания и народа Вьетнама и Индии, которое было принято двумя премьер-министрами 21 февраля 2020 года, а также активизировать сотрудничество с Индией в этом году.

Оно также предоставило обеим сторонам платформу для обсуждения возможностей сотрудничества в области торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, туризма и информационных технологий.

Постоянный вице-председатель провинциального Народного комитета Ле Хуу Хоанг оказывал всемерную поддержку предприятиям южно-центрального региона и Кханьхоа в ведении бизнеса, способствуя региональному и местному социально-экономическому развитию, а также дружеским связям между Вьетнамом и Индией.

Ле Туан Хо, постоянный вице-председатель Народного комитета провинции Фуйен, выразил желание приветствовать больше индийских инвесторов в провинции для изучения возможностей сотрудничества в сильных областях Индии, таких как инфраструктура в высокотехнологичных промышленных зонах, высокотехнологичное сельское хозяйство, аквакультура, образование и здравоохранение.

Выступая в онлайн-формате на мероприятии, посол в Индии Нгуен Тхань Хай сказал, что Вьетнам и Индия являются всесторонними стратегическими партнерами друг друга, а объем двусторонней торговли в прошлом году превысил 15 млрд. долл. США.

Генеральный консул Индии в Хошимине Мадан Мохан Сети сказал, что в мероприятии, которое пройдет с 28 февраля по 4 марта, примут участие 70 фирм, чтобы обсудить преимущества каждой стороны и 6 приоритетных областей.

Индийские делегаты также имели возможность посетить университеты, учебные заведения, фабрики, экономические и промышленные зоны, больницы, высокотехнологичные компании и туристические объекты в Кханьхоа.

Выставка в кулуарах мероприятия также привлекла 17 стендов, демонстрирующих фирменные продукты провинций Кханьхоа, Фуйен и Ниньтхуан.

В прошлом году Вьетнам и Индия отметили 50-летие установления дипломатических отношений.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Новым президентом Вьетнама избран член политбюро ЦК КПВ Во Ван Тхыонг

Новым президентом Вьетнама избран член политбюро ЦК КПВ Во Ван Тхыонг

2 мартя 2023 года в Ханое Национальное собрание Вьетнама избрало члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом страны.
ПОДРОБНЕЕ

Top