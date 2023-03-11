Báo Ảnh Việt Nam

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Конференция продвигает торговлю кофе в Даклаке

11 марта власти провинции Даклак на Центральном нагорье и Министерство промышленности и торговли (MПТ) провели международную торговую конференцию в рамках проходящего восьмого фестиваля кофе Буонматхуот. Мероприятие собрало около 450 делегатов, которые являются импортерами, дистрибьюторами, представителями платформ электронной коммерции, предприятий, производителей кофе и кооперативов в стране и за рубежом, а также экономических организаций, способствуя расширению потребления кофе и реализуя цель «Буонматхуот – место для кофе со всего мира».

Выступая на мероприятии, постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции и глава организационного совета фестиваля Нгуен Туан Ха назвал кофе ключевой культурой провинции, кофе занимает площадь около 210.000 га со средней урожайностью более 550.000 тонн. зерн в год, что составляет более 21% объема и 20% стоимости экспорта кофе страны. Кофе провинции экспортируется в более чем 70 стран и территорий по всему миру. Географическое указание кофе Буонматхуот охраняется в 32 странах и территориях по всему миру.

Экспортеры кофе и эксперты также предложили открыть торговую площадку кофе и сельскохозяйственной продукции в городе Буонматхуот.

Глава Вьетнамского агентства по содействию торговле при Министерстве информационных технологий Ву Ба Фу подчеркнул, что потенциал и ресурсы для экспорта кофе и продуктов из него из Даклака остаются достаточными.

Во время конференции были организованы выставочные стенды кофейных продуктов, связывающие импортеров и экспортеров в стране и за рубежом.

По этому случаю отечественные и зарубежные импортеры и экспортеры кофе подписали 10 меморандумов о взаимопонимании и соглашений о сотрудничестве.

ВИА/ИЖВ

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