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Конференция продвигает торговлю кофе в Даклаке
Выступая на мероприятии, постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции и глава организационного совета фестиваля Нгуен Туан Ха назвал кофе ключевой культурой провинции, кофе занимает площадь около 210.000 га со средней урожайностью более 550.000 тонн. зерн в год, что составляет более 21% объема и 20% стоимости экспорта кофе страны. Кофе провинции экспортируется в более чем 70 стран и территорий по всему миру. Географическое указание кофе Буонматхуот охраняется в 32 странах и территориях по всему миру.
Экспортеры кофе и эксперты также предложили открыть торговую площадку кофе и сельскохозяйственной продукции в городе Буонматхуот.
Глава Вьетнамского агентства по содействию торговле при Министерстве информационных технологий Ву Ба Фу подчеркнул, что потенциал и ресурсы для экспорта кофе и продуктов из него из Даклака остаются достаточными.
Во время конференции были организованы выставочные стенды кофейных продуктов, связывающие импортеров и экспортеров в стране и за рубежом.
По этому случаю отечественные и зарубежные импортеры и экспортеры кофе подписали 10 меморандумов о взаимопонимании и соглашений о сотрудничестве.