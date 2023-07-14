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Конференция по соединению и сотрудничеству для развития логистических услуг с регионом и миром
Ле Зюи Хиеп, председатель Вьетнамской ассоциации логистических услуг (VLA), подтвердил: Цепочка событий является изюминкой логистической и транспортной отрасли в Азии, местом, где можно обсудить последние тенденции и лучшие практики в области экспедирования грузов в 2023 году.
Постоянный заместитель председателя Народного комитета города Дананг Хо Ки Мин сказал: В предстоящий период логистические услуги будут по-прежнему рассматриваться Данангом как важная отрасль, оказывающая большое влияние на рост города. В связи с этим город реализует план строительства города Дананг на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года с основными направлениями развития инфраструктуры, логистических услуг...
По словам президента Федерации экспедиторских ассоциаций Азиатско-Тихоокеанского региона (FIATA RAP) Юкки Нуграхавана Ханафи, в настоящее время глобальная цепочка поставок не полностью восстановилась после эпидемии COVID-19, в связи с тем текущая конференция способствует установлению соединений между государствами, между бизнесом. По его мнению благодаря выгодному географическому положению и заинтересованности правительства в логистической отрасли Вьетнам играет очень важную роль в логистической сфере региона, а также мира.
Кроме главной повестки дня, в рамках мероприятия было организовано множество дополнительных мероприятий, чтобы объединить внутренние и зарубежные деловые обмены, такие как: диалог между более чем 100 предприятиями; церемония подписания сотрудничества между предприятиями; стенды для представления потенциала и продуктов предприятий...
Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в 2023 году, Вьетнам занимает 43-е место в рейтинге индекса эффективности логистики (LPI), числится среди 5 ведущих стран АСЕАН со среднегодовым темпом роста рынка логистики от 14 до 16%. Вьетнамское правительство и министерства, секторы и местные органы всегда уделяют внимание руководству, поддержке и продвижению синхронного внедрения решений для оптимизации логистических затрат, повышения конкурентоспособности, создания благоприятных условий для развития отрасли логистических услуг.