Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Конференция по реализации законодательных ориентиров НС XVI созыва

Утром 16 июня в Доме Национального собрания (НС) член Политбюро, Председатель НС Чан Тхань Ман председательствовал на Конференции по реализации Законодательных ориентиров НС XVI созыва.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман председательствует на конференции. Фото: ВИА  
Сопредседателями конференции выступили член Политбюро, постоянный заместитель Председателя НС До Ван Тьиен; члены ЦК КПВ – заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь и заместитель Премьер-министра Ле Тиен Тяу.

Конференция была организована с целью изучения Заключения Политбюро № 17-KL/TW о Законодательных ориентирах НС XVI созыва и основных положений Проекта законодательных ориентиров НС XVI созыва, а также для обсуждения требований, содержания плана и мер по реализации Заключения Политбюро, указанного Проекта и Плана № 64/KH-UBTVQH16 Постоянного комитета НС по выполнению Заключения № 17-KL/TW. Это необходимо для обеспечения единства в организации работы, соблюдения сроков и высокого качества исполнения.

Создание согласованной и прозрачной правовой системы, открывающей путь развитию

Выступая с вступительным словом и разъясняя содержание Заключения Политбюро № 17-KL/TW, заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь отметил, что конференция имеет исключительно важное значение и служит ориентиром для координации действий всей политической системы в процессе последовательной и синхронной реализации Законодательных ориентиров НС XVI созыва.

По его словам, Заключение № 17-KL/TW вновь подтверждает стратегическое видение и руководящие установки Партии в области совершенствования законодательства на новом этапе. В документе чётко определены цели, девять законодательных ориентиров, шесть основных задач и решений, а также распределена ответственность между соответствующими органами.

В заключении подчёркивается, что цель законодательной деятельности Национального собрания XVI созыва состоит в формировании правовой основы для реализации задач социально-экономического развития на 2026–2031 годы в соответствии с направлениями и стратегическими приоритетами, определёнными Резолюцией XIV Всевьетнамского партийного съезда. К 2030 году Вьетнам должен обладать демократичной, справедливой, согласованной, единой, открытой, прозрачной и реализуемой правовой системой, ориентированной на развитие, обеспечивающей активное участие граждан и бизнеса в социально-экономическом процессе, а также создающей предпосылки для формирования к 2045 году современной, высококачественной правовой системы, соответствующей национальной практике и международным стандартам.

Для достижения этой цели Заключение определяет девять ключевых законодательных направлений на период работы НС XVI созыва.

Среди них – дальнейшее совершенствование институциональной основы организации и функционирования социалистического правового государства Вьетнама народа, созданного народом и действующего во имя народа. Основное внимание уделяется институционализации партийных установок по дальнейшему совершенствованию организационной структуры государственного аппарата, эффективному функционированию трёхуровневой модели местного управления, расширению децентрализации и делегирования полномочий при чётком разграничении ответственности и усилении контроля над властью. Одновременно предусматривается подготовка к исследованию, подведению итогов и внесению изменений в Конституцию 2013 года после принятия решения компетентными органами.

Особенность данного направления заключается в том, что его цель состоит не только в совершенствовании норм, регулирующих государственный аппарат, но и в построении современной системы государственного управления, отличающейся высокой результативностью, эффективностью и действенностью, отвечающей задачам быстрого и устойчивого развития страны на новом этапе.

Обеспечить реальные и мощные изменения в законодательной деятельности

Заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь подчеркнул, что Заключение предусматривает шесть задач и решений, среди которых выделяются три ключевых направления.

Прежде всего речь идёт о коренном обновлении подходов к законотворчеству: переходе от административного управления к служению обществу и созданию условий для развития страны; от решения исключительно текущих задач – к формированию институциональной основы для быстрого и устойчивого развития Вьетнама на новом этапе.

Работу по совершенствованию законодательства следует рассматривать как «прорыв среди прорывов» в развитии институтов страны. Необходимо решительно отказаться от подхода «если невозможно контролировать – значит нужно запрещать» и перейти от предварительного административного контроля к модели управления, основанной на принятии и регулировании контролируемых рисков.

Законодательство должно быть не только инструментом государственного управления, но и средством создания благоприятных условий для граждан и бизнеса, снижения издержек соблюдения требований законодательства, развития свободы предпринимательства, инноваций и активного участия в социально-экономическом развитии.

Оно должно способствовать мобилизации всех ресурсов общества, превращая институты и право в конкурентное преимущество, прочную основу и мощный двигатель развития. Инвестиции в разработку и реализацию законодательства должны рассматриваться как инвестиции в развитие. Формирование политики и законодательства должно сопровождаться строгим контролем власти, решительной борьбой с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, исключением групповых и ведомственных интересов в законодательном процессе.

Наряду с этим необходимо обеспечить тесную взаимосвязь между разработкой и реализацией законодательства. Закон способен приносить реальные результаты только тогда, когда его нормы исходят из практических потребностей, обладают высокой реализуемостью, внедряются последовательно и оказывают положительное влияние на общественную жизнь.

В процессе реализации законодательства необходимо регулярно анализировать практику его применения, оценивать эффективность государственной политики и правовых норм, используя результаты социально-экономического развития страны и качество жизни народа как главный критерий оценки. Это позволит своевременно выявлять недостатки и предлагать необходимые изменения и дополнения для устранения институциональных барьеров, препятствующих развитию.

Ещё одной ключевой задачей является активное внедрение достижений науки, технологий и инноваций, особенно цифровых технологий и искусственного интеллекта, в законодательный процесс и всесторонняя модернизация методов законотворчества.

Это станет основой для поэтапной модернизации законодательного процесса на профессиональной, прозрачной и эффективной основе, способствуя созданию высококачественной правовой системы, отвечающей требованиям современного государственного управления в условиях стремительного развития цифровой экономики и цифрового общества.

В завершение заместитель Председателя НС подтвердил, что Заключение Политбюро № 17-KL/TW о Законодательных ориентирах НС XVI созыва имеет исключительно важное значение и отражает новый этап развития подходов к руководству и управлению в сфере правотворчества в целом и законодательной деятельности в частности.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг отбыл для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН – Россия

Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг отбыл для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН – Россия

Данная поездка имеет особое значение, поскольку это первый визит Премьер-министра Правительства в новом качестве в Российскую Федерацию — страну, являющуюся традиционным другом Вьетнама и его всеобъемлющим стратегическим партнёром.
ПОДРОБНЕЕ

Top