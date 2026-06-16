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Конференция по реализации законодательных ориентиров НС XVI созыва
Конференция была организована с целью изучения Заключения Политбюро № 17-KL/TW о Законодательных ориентирах НС XVI созыва и основных положений Проекта законодательных ориентиров НС XVI созыва, а также для обсуждения требований, содержания плана и мер по реализации Заключения Политбюро, указанного Проекта и Плана № 64/KH-UBTVQH16 Постоянного комитета НС по выполнению Заключения № 17-KL/TW. Это необходимо для обеспечения единства в организации работы, соблюдения сроков и высокого качества исполнения.
Создание согласованной и прозрачной правовой системы, открывающей путь развитию
Выступая с вступительным словом и разъясняя содержание Заключения Политбюро № 17-KL/TW, заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь отметил, что конференция имеет исключительно важное значение и служит ориентиром для координации действий всей политической системы в процессе последовательной и синхронной реализации Законодательных ориентиров НС XVI созыва.
По его словам, Заключение № 17-KL/TW вновь подтверждает стратегическое видение и руководящие установки Партии в области совершенствования законодательства на новом этапе. В документе чётко определены цели, девять законодательных ориентиров, шесть основных задач и решений, а также распределена ответственность между соответствующими органами.
В заключении подчёркивается, что цель законодательной деятельности Национального собрания XVI созыва состоит в формировании правовой основы для реализации задач социально-экономического развития на 2026–2031 годы в соответствии с направлениями и стратегическими приоритетами, определёнными Резолюцией XIV Всевьетнамского партийного съезда. К 2030 году Вьетнам должен обладать демократичной, справедливой, согласованной, единой, открытой, прозрачной и реализуемой правовой системой, ориентированной на развитие, обеспечивающей активное участие граждан и бизнеса в социально-экономическом процессе, а также создающей предпосылки для формирования к 2045 году современной, высококачественной правовой системы, соответствующей национальной практике и международным стандартам.
Для достижения этой цели Заключение определяет девять ключевых законодательных направлений на период работы НС XVI созыва.
Среди них – дальнейшее совершенствование институциональной основы организации и функционирования социалистического правового государства Вьетнама народа, созданного народом и действующего во имя народа. Основное внимание уделяется институционализации партийных установок по дальнейшему совершенствованию организационной структуры государственного аппарата, эффективному функционированию трёхуровневой модели местного управления, расширению децентрализации и делегирования полномочий при чётком разграничении ответственности и усилении контроля над властью. Одновременно предусматривается подготовка к исследованию, подведению итогов и внесению изменений в Конституцию 2013 года после принятия решения компетентными органами.
Особенность данного направления заключается в том, что его цель состоит не только в совершенствовании норм, регулирующих государственный аппарат, но и в построении современной системы государственного управления, отличающейся высокой результативностью, эффективностью и действенностью, отвечающей задачам быстрого и устойчивого развития страны на новом этапе.
Обеспечить реальные и мощные изменения в законодательной деятельности
Заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь подчеркнул, что Заключение предусматривает шесть задач и решений, среди которых выделяются три ключевых направления.
Прежде всего речь идёт о коренном обновлении подходов к законотворчеству: переходе от административного управления к служению обществу и созданию условий для развития страны; от решения исключительно текущих задач – к формированию институциональной основы для быстрого и устойчивого развития Вьетнама на новом этапе.
Работу по совершенствованию законодательства следует рассматривать как «прорыв среди прорывов» в развитии институтов страны. Необходимо решительно отказаться от подхода «если невозможно контролировать – значит нужно запрещать» и перейти от предварительного административного контроля к модели управления, основанной на принятии и регулировании контролируемых рисков.
Законодательство должно быть не только инструментом государственного управления, но и средством создания благоприятных условий для граждан и бизнеса, снижения издержек соблюдения требований законодательства, развития свободы предпринимательства, инноваций и активного участия в социально-экономическом развитии.
Оно должно способствовать мобилизации всех ресурсов общества, превращая институты и право в конкурентное преимущество, прочную основу и мощный двигатель развития. Инвестиции в разработку и реализацию законодательства должны рассматриваться как инвестиции в развитие. Формирование политики и законодательства должно сопровождаться строгим контролем власти, решительной борьбой с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, исключением групповых и ведомственных интересов в законодательном процессе.
Наряду с этим необходимо обеспечить тесную взаимосвязь между разработкой и реализацией законодательства. Закон способен приносить реальные результаты только тогда, когда его нормы исходят из практических потребностей, обладают высокой реализуемостью, внедряются последовательно и оказывают положительное влияние на общественную жизнь.
В процессе реализации законодательства необходимо регулярно анализировать практику его применения, оценивать эффективность государственной политики и правовых норм, используя результаты социально-экономического развития страны и качество жизни народа как главный критерий оценки. Это позволит своевременно выявлять недостатки и предлагать необходимые изменения и дополнения для устранения институциональных барьеров, препятствующих развитию.
Ещё одной ключевой задачей является активное внедрение достижений науки, технологий и инноваций, особенно цифровых технологий и искусственного интеллекта, в законодательный процесс и всесторонняя модернизация методов законотворчества.
Это станет основой для поэтапной модернизации законодательного процесса на профессиональной, прозрачной и эффективной основе, способствуя созданию высококачественной правовой системы, отвечающей требованиям современного государственного управления в условиях стремительного развития цифровой экономики и цифрового общества.
В завершение заместитель Председателя НС подтвердил, что Заключение Политбюро № 17-KL/TW о Законодательных ориентирах НС XVI созыва имеет исключительно важное значение и отражает новый этап развития подходов к руководству и управлению в сфере правотворчества в целом и законодательной деятельности в частности.