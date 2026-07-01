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Конференция по подведению итогов первого года функционирования новой организационной модели политической системы
В работе конференции приняли участие и председательствовали Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам, а также члены Политбюро: Премьер-министр Ле Минь Хынг, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту и секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК Нгуен Зуй Нгок, являющийся руководителем руководящего комитета ЦК по подведению итогов.
В конференции также приняли участие члены Политбюро, секретари ЦК, члены ЦК, члены Центральной военной комиссии, представители парткома Центрального комитета общественной безопасности, парткомов центральных партийных органов, Правительства, Национального собрания, Отечественного фронта Вьетнама и центральных общественно-политических организаций; руководители министерств, центральных ведомств и массовых организаций; депутаты Национального собрания, работающие на постоянной основе; члены Контрольно-ревизионного отдела ЦК; руководители департаментов и научно-исследовательских учреждений центральных органов; секретари, заместители секретарей и члены постоянных бюро парткомов провинций и городов, руководители местных департаментов и общественных организаций; члены исполнительных комитетов парторганизаций общин, руководители и заместители руководителей местных подразделений и общественно-политических организаций, секретари партийных ячеек жилых пунктах, а также старосты и их заместители в населённых пунктах по всей стране.
Согласно программе мероприятия участники заслушали краткий доклад члена Политбюро, секретаря ЦК, заведующего Организационным отделом ЦК Нгуен Зуй Нгока, который также возглавляет руководящий комитет ЦК по подведению итогов, о результатах первого года функционирования новой организационной модели политической системы и трёхуровневой системы государственного управления. Кроме того, был показан документальный фильм и представлены тематические доклады участников конференции.