Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Конференция посвящена пребыванию президента Хо Ши Мина в Италии

Вьетнамские и итальянские эксперты и ученые собрались 18 апреля на международную конференцию в Риме, чтобы привлечь внимание к значению того времени, когда президент Хо Ши Мин жил и работал в Италии в 1930-х годах.
   Секретарь Центрального комитета Партии и глава отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению Нгуен Чонг Нгиа открывает конференцию (Фото: ВИА  
На мероприятии присутствовали секретарь Центрального комитета партии и глава комиссии комитета по информации и образованию Нгуен Чонг Нгиа, а также руководители ряда министерств, которые присоединяются к делегации Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), посещающей Италию.

В нем также приняли участие лидеры Коммунистической партии Италии, Коммунистической партии возрождения Италии, Демократической партии Италии, Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, Ассоциации дружбы Италия-Вьетнам, почетные консулы Вьетнама в Турине и Нополи и многие итальянские друзья.

Нгиа подчеркнул важность конференции для сохранения и популяризации наследия, оставленного президентом Хо Ши Мином, особенно для укрепления отношений между Вьетнамом и другими странами, включая Италию, поскольку обе стороны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и 10 лет стратегического партнерства

Он поблагодарил итальянскую сторону за поддержку мероприятий в честь вьетнамского лидера в различных населенных пунктах Италии.

Генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии Мауро Альборези подтвердил, что президент Хо Ши Мин был великим национальным лидером, а Вьетнам является символом борьбы против колониализма и империализма, за независимость, свободу, решимость и самообеспечение всех наций.

По его словам, Итальянская коммунистическая партия всегда уделяет большое внимание событиям во Вьетнаме и следит за ними, а также поддерживает социально-экономическое развитие и внешнюю политику КПВ.

Генеральный секретарь Коммунистической партии возрождения Италии Маурицио Ачербо напомнил о чувствах левых сил Италии по отношению к вьетнамскому народу и нации, подтвердив, что президента Хо Ши Мина помнят как одного из величайших революционеров в истории и символа борьбы с колониализмом, демонстрирующего миру высочайшие ценности социализма.

Почетный консул и директор Центра вьетнамских исследований в Турине Сандра Скальотти сказала, что время, когда президент Хо Ши Мин жил и работал в Италии, было сокровищем, которое нуждается в дальнейшем изучении и документировании.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Глобальная конференция по трансформации продовольственной системы состоится на следующей неделе

Глобальная конференция по трансформации продовольственной системы состоится на следующей неделе

С 24 по 27 апреля пройдет 4-я глобальная конференция Программы "обеспечения устойчивых продовольственных систем (SFS) сети "Одна планета", объявило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) на пресс-конференции в Ханое 18 апреля.
ПОДРОБНЕЕ

Top