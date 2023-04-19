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Конференция посвящена пребыванию президента Хо Ши Мина в Италии
В нем также приняли участие лидеры Коммунистической партии Италии, Коммунистической партии возрождения Италии, Демократической партии Италии, Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, Ассоциации дружбы Италия-Вьетнам, почетные консулы Вьетнама в Турине и Нополи и многие итальянские друзья.
Нгиа подчеркнул важность конференции для сохранения и популяризации наследия, оставленного президентом Хо Ши Мином, особенно для укрепления отношений между Вьетнамом и другими странами, включая Италию, поскольку обе стороны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и 10 лет стратегического партнерства
Он поблагодарил итальянскую сторону за поддержку мероприятий в честь вьетнамского лидера в различных населенных пунктах Италии.
Генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии Мауро Альборези подтвердил, что президент Хо Ши Мин был великим национальным лидером, а Вьетнам является символом борьбы против колониализма и империализма, за независимость, свободу, решимость и самообеспечение всех наций.
По его словам, Итальянская коммунистическая партия всегда уделяет большое внимание событиям во Вьетнаме и следит за ними, а также поддерживает социально-экономическое развитие и внешнюю политику КПВ.
Генеральный секретарь Коммунистической партии возрождения Италии Маурицио Ачербо напомнил о чувствах левых сил Италии по отношению к вьетнамскому народу и нации, подтвердив, что президента Хо Ши Мина помнят как одного из величайших революционеров в истории и символа борьбы с колониализмом, демонстрирующего миру высочайшие ценности социализма.
Почетный консул и директор Центра вьетнамских исследований в Турине Сандра Скальотти сказала, что время, когда президент Хо Ши Мин жил и работал в Италии, было сокровищем, которое нуждается в дальнейшем изучении и документировании.