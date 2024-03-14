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Конференция подводит итоги пятилетнего сотрудничества между между законодательными органами и ОФВ
Сопредседателями церемонии были член Политбюро, председатель НС Выонг Динь Хюэ и секретарь ЦК партии, председатель ЦК ОФВ До Ван Чиен.
В своем выступлении До Ван Чиен заявил, что оба органа полностью и эффективно выполнили свои обязанности в соответствии с положениями о координации.
Он отметил, что обе стороны сотрудничают в организации контактов с избирателями и оперативном сборе мнений и предложений от избирателей и народа, способствуя развитию демократии, укреплению общественного согласия и поддержанию великого национального единства.
В свою очередь, председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул важность некоторых скоординированных усилий сторон, включая организацию выборов депутатов НС 15-го созыва и Народных советов всех уровней на срок полномочий 2021-2026 гг. и проведение вотума доверия должностным лицам, избранным или утвержденным НС в ходе 6-й сессии законодательного органа 15-го созыва.
Председатель НС рекомендовал усилить координацию в деле укрепления великого национального единства, рассмотрения петиций, сбора мнений и предложений избирателей и т. д.
Он также отметил важность проведения регулярных и специальных совместных встреч для обсуждения вопросов координации, обмена информацией и согласования задач по внешним связям.