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Конференция направлена на углубление двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Россией

Страны АСЕАН, включая Вьетнам, являются важными приоритетами во внешней политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 15 мая посол России во Вьетнаме Г.С. Бездетко.
  Посол России во Вьетнаме Г.С. Бездетко выступает на конференции. Фото: ВИА  
Он выступил на конференции, организованной Союзом обществ дружбы Вьетнама (СОДВ), Посольством России во Вьетнаме и Обществом вьетнамско-российской дружбы с целью обмена информацией о России и сотрудничестве между двумя странами.

Конференция была посвящена текущей политической, экономической, культурной и социальной ситуации в России, сотрудничеству между Вьетнамом и Россией, а также потенциалу будущего взаимодействия.

В этом году две страны отмечают 74 года дипломатических отношений, а также 30 лет со дня подписания Договора о принципах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией, сказал Бездетко, выразив удовлетворение развитием политического диалога между двумя странами.

Посол также упомянул телефонные переговоры генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга с президентом России В.В. Путиным 26 марта, в ходе которых лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, торговли, культуры и туризма на предстоящий период. Лидер Вьетнамской партии воспользовался этим случаем, чтобы пригласить президента В.В. Путина посетить Вьетнам с официальным визитом в ближайшее время, и российский президент с удовольствием принял это приглашение.

Бездетко отметил, что подготовка к визиту идет полным ходом, и ожидается, что он придаст новый импульс углублению двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Что касается двустороннего экономического сотрудничества, Торговый представитель России во Вьетнаме В.Н. Харино отметил, что две страны стремятся эффективно реализовать Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) с целью увеличения двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов США к 2025 году.

ВИА/ИЖВ

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