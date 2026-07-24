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Конференция АММ-59: Региональный форум АСЕАН принял Манильский план действий на 2026–2036 годы
Министры подтвердили, что с момента создания в 1994 году АРФ неизменно остаётся ведущим механизмом регионального сотрудничества в политической сфере и сфере безопасности, играя важную роль в продвижении диалога, укреплении доверия и превентивной дипломатии. Ханойский план действий-II (2020–2025 гг.) был реализован с высокой степенью выполнения, особенно по таким приоритетным направлениям, как морская безопасность, безопасность использования информационно-коммуникационных технологий, а также оказание помощи при стихийных бедствиях.
Конференция официально приняла Манильский план действий на 2026–2036 годы – программный документ, определяющий деятельность АРФ на предстоящее десятилетие. Министры подчеркнули, что АРФ необходимо и далее адаптироваться к текущим стратегическим изменениям, сохраняя меры по укреплению доверия в качестве основы сотрудничества и одновременно развивая более предметную превентивную дипломатию. Конференция также единогласно утвердила Перечень мероприятий АРФ на межсессионный период 2026–2027 годов и приняла к сведению консенсус АСЕАН относительно присоединения Соединённого Королевства в качестве 28-го члена АРФ.
Что касается региональной и международной обстановки, министры выразили обеспокоенность всё более сложными вызовами, включая продовольственную и энергетическую безопасность, изменение климата, кибербезопасность, а также проблемы, возникающие в связи с развитием новых технологий. Государства вновь подтвердили важность поддержания мира, безопасности, стабильности, безопасного и свободного судоходства и полётов в Восточном море, а также мирного урегулирования споров на основе международного права, прежде всего Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982).
Конференция подчеркнула необходимость полного и эффективного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшего достижения предметного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC). Участники также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, призвав стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации напряжённости и продвигать диалог и дипломатию в целях достижения долгосрочного мира.
Выступая на конференции, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что в условиях геополитической нестабильности, нестабильности мировой экономики, усиления стратегической конкуренции и переплетения рисков, от изменения климата и кибербезопасности до разрывов цепочек поставок, АРФ необходимо перейти от модели «реагирующего диалога» к «проактивному управлению рисками» посредством укрепления потенциала в области прогнозирования и предотвращения угроз эскалации.
По словам министра, АРФ следует и далее адаптироваться к новым стратегическим реалиям, сохраняя при этом свою роль в качестве всеобъемлющей площадки для диалога, обеспечивающей участие крупных держав на основе уважения центральной роли АСЕАН. Особое значение имеет более активный вклад АРФ в мирное урегулирование споров на основе международного права.
В ходе обсуждения министр Ле Хоай Чунг изложил позицию Вьетнама, призвав все стороны проявлять сдержанность, не допускать эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, обеспечивать безопасное и бесперебойное судоходство и полёты через Ормузский пролив, а также поддерживать диалог и дипломатические усилия во имя долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове.
Министр также подтвердил, что АСЕАН продолжит совместно с Китаем обеспечивать полное и эффективное выполнение DOC и добиваться скорейшего принятия предметного и эффективного COC, соответствующего международному праву, прежде всего ЮНКЛОС 1982.