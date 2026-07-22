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Конференция АММ-59: Вьетнам выдвинул четыре предложения по укреплению единства, устойчивости и взаимосвязанности АСЕАН
Выступая на церемонии открытия, Министр иностранных дел Филиппин Ма. Тереса П. Ласаро подчеркнула особую значимость нынешней конференции в условиях сохраняющейся международной нестабильности и непредсказуемости. По её словам, решения, которые будут приняты в ходе нынешних встреч, внесут вклад в формирование будущего региона. Чтобы «совместно вести общий корабль в будущее», АСЕАН должна не только уметь предвидеть направление течений и своевременно определять курс, но и сообща преодолевать серьёзные испытания. Министр подчеркнула необходимость дальнейшего следования основополагающим принципам АСЕАН, закреплённым в Договоре о дружбе и сотрудничестве (TAC), укрепления коллективной силы и устойчивости объединения, превращения их в надёжный щит от внешнего давления и опору мира и стабильности в регионе.
Сразу после церемонии открытия министры иностранных дел стран АСЕАН приступили к пленарному заседанию. Министры положительно оценили результаты сотрудничества АСЕАН за первые семь месяцев текущего года и подтвердили намерение продолжить реализацию договорённостей, достигнутых на 48-м Саммите АСЕАН, ускорить выполнение задач по формированию Видения Сообщества АСЕАН, а также воплотить в жизнь приоритеты председательства АСЕАН в 2026 году.
Особое внимание министры уделили тому, что первоочередной задачей сегодня является обеспечение единства и устойчивости АСЕАН, а также дальнейшее укрепление её центральной роли в системе всё более содержательных и широких партнёрских связей. По их мнению, необходимо повысить эффективность реализации планов и программ сотрудничества, прежде всего обеспечить комплексное выполнение Заявления руководителей государств о реагировании на кризис на Ближнем Востоке по всем трём направлениям сотрудничества с целью укрепления энергетической и продовольственной безопасности, обеспечения устойчивости цепочек поставок и оказания действенной поддержки населению. Министры также подтвердили готовность продолжать содействие Тимору-Лешти в процессе интеграции в АСЕАН. Что касается дальнейшего развития внешних связей объединения, министры подчеркнули необходимость одновременно углублять сотрудничество с существующими партнёрами и расширять взаимодействие с потенциальными. В этой связи было единогласно принято решение предоставить Турции статус двенадцатого партнёра по диалогу АСЕАН.
Выступая на пленарном заседании, заместитель министра Данг Хоанг Зянг изложил оценки Вьетнама относительно текущей ситуации и приоритетов развития АСЕАН, а также представил четыре предложения Вьетнама по укреплению единства, устойчивости и взаимосвязанности объединения.
Во-первых, необходимо и далее неуклонно придерживаться принципов АСЕАН, расширять диалог и сотрудничество для совместного противодействия общим вызовам.
Во-вторых, следует содействовать более глубокой экономической интеграции АСЕАН, повышению её устойчивости и конкурентоспособности посредством формирования Рамочной основы экономической безопасности АСЕАН, которая позволит укрепить устойчивость региона перед будущими потрясениями.
В-третьих, необходимо развивать АСЕАН, ориентированную на человека, использовать преимущества принципа «единство в многообразии» и укреплять взаимопонимание между народами региона.
В-четвёртых, следует укреплять стратегическую автономию и центральную роль АСЕАН, особенно в условиях усиливающейся и всё более сложной конкуренции между крупными державами.
Во второй половине дня 21 июля министры приняли участие в закрытом заседании и расширенной неофициальной консультации по ситуации в Мьянме. Обсуждая международную и региональную обстановку, участники отметили, что современный мировой порядок переживает глубокие изменения, обусловленные геополитической и геоэкономической фрагментацией, перестройкой глобальных цепочек поставок и ростом нетрадиционных угроз безопасности, что создаёт серьёзные риски для регионального и международного мира и безопасности и испытывает на прочность устойчивость государств. Министры подчеркнули важность международного права, Устава ООН и многосторонних механизмов, отметив ведущую роль АСЕАН и возглавляемых ею механизмов в продвижении диалога, урегулировании разногласий, укреплении доверия и совместном реагировании на общие вызовы.
По вопросу Восточного моря многие страны АСЕАН подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства и полётов, уважения международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС 1982).
В связи с вызывающей серьёзную обеспокоенность новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке министры приняли совместное заявление, призвав все стороны проявлять сдержанность, активизировать поиск мирного решения, обеспечить защиту гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, а также восстановить свободу и безопасность судоходства через Ормузский пролив.
По вопросу Мьянмы министры вновь подтвердили, что Мьянма остаётся неотъемлемой частью АСЕАН, подчеркнув, что Консенсус из пяти пунктов продолжает служить основной основой усилий объединения. Конференция отметила позитивные изменения в Мьянме и результаты неофициальной встречи министров иностранных дел АСЕАН и Мьянмы, состоявшейся 12 июля, выразив надежду на продолжение усилий со стороны Мьянмы и достижение конкретных и практических результатов на местах.
Выступая на заседаниях, заместитель министра Данг Хоанг Зянг подчеркнул, что АСЕАН должна проявлять гибкость, способность к адаптации и инициативно участвовать в формировании происходящих в регионе изменений. Вьетнам поддерживает более гибкий подход АСЕАН к Мьянме, направленный на расширение взаимодействия, содействие национальному примирению и инклюзивному диалогу, а также оказание помощи стране в преодолении нынешних социально-экономических трудностей.
Заместитель министра особо отметил важность мира, безопасности и стабильности, подтвердив, что АСЕАН должна неизменно придерживаться своей принципиальной позиции по Восточному морю. Он подчеркнул необходимость соблюдения международного права и урегулирования споров исключительно мирными средствами на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС 1982). Вьетнам подтвердил готовность совместно с другими государствами АСЕАН продолжать полную и эффективную реализацию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также вместе с Китаем прилагать усилия для скорейшего завершения переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC), который должен быть эффективным, содержательным и соответствовать международному праву, прежде всего ЮНКЛОС 1982.
22 июля министры иностранных дел стран АСЕАН продолжат работу в рамках третьего дня конференции, центральным событием которого станут 11 встреч с партнёрами по диалогу (Индией, Соединёнными Штатами, Канадой, Россией, Китаем, Республикой Корея, Японией, Австралией, Новой Зеландией, Соединённым Королевством и Европейским союзом). В этих встречах примет участие Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг.