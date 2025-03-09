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Контум сохраняет окружающую среду на фоне туристического бума на объекте экологического туризма Мангден
С начала этого года здесь уже побывало более 370 000 посетителей, которые получили около 100 миллиардов донгов от размещения, питания и туристических услуг. Такой значительный рост внес существенный вклад в социально-экономическое развитие уезда.
Председатель народного комитета Данг Куанг Ха сказал, что растущее число посетителей Мангдена подтверждает его позицию как чистого, зеленого и красивого направления, известного своей нетронутой природой и гостеприимством местных жителей. Он добавил, что бизнес и инвесторы сыграли решающую роль в развитии гостиничных и курортных услуг, а также культурного опыта.
В 2024 году уезд привлек 77 проектов развития, охватывающих более 5 000 гектаров, с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом, превышающим 30,33 триллиона донгов. Улучшение инфраструктуры включает в себя расширение дорожной сети, соединяющей туристические места, и модернизацию внутренних транспортных систем.
Для улучшения туристических впечатлений разрабатываются новые предложения, включая ночную экономическую зону, рынок Мангден, туристические деревни на базе общин и экологический туризм.
В настоящее время в уезде насчитывается 139 объектов размещения, включая курорты, отели и домашние гостиницы, с 1 250 номерами, способными обслуживать более 6 000 гостей ежедневно. Заполняемость номеров составляет в среднем 65-70%, а в период праздников и фестивалей даже превышает 90%.
Художественные представления в местных гостиничных комплексах демонстрируют положительные результаты, поскольку они не только помогают сохранить традиционные культурные ценности и привлечь посетителей, но и приносят пользу группам этнических меньшинств. Туристическая деревня Ви Ро Нгео заработала более 250 миллионов донгов, приняв более 1000 туристов, обеспечив значительный доход местным исполнителям гонга и их семьям.
Однако быстрый рост туризма создает серьезные проблемы для устойчивого развития. Местные власти вводят строгие правила землепользования, и в 2024 году были рассмотрены десятки случаев незаконного строительства.
По словам Данг Куанг Ха, наряду с развитием инфраструктуры необходимо повышать качество туристического продукта, отдавая предпочтение агротуризму, канопи-туризму и общинному туризму.
Заместитель директора провинциального департамента культуры, спорта и туризма Бать Тхи Ман подчеркнул необходимость усиления государственного управления и коммуникаций, а также привлечения инвестиций, в частности, для строительства 9-10 четырех- и пятизвездочных отелей к 2030 году при сохранении местного культурного наследия.
В прошлом месяце Ассоциация туризма Мангдена подписала различные меморандумы о взаимопонимании с общинными туристическими деревнями в городке Мангден и общинах Мангкань и Ви Ро Нгео, чтобы популяризировать образ этих мест среди отечественных и иностранных гостей. Кроме того, Данг Куанг Ха сказал, что ассоциация будет работать над диверсификацией туристических предложений, включая марафонские соревнования и другие конкурсы.