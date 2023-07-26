Конструктивный, ответственный подход укрепляет позиции Вьетнама в АСЕАН

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (четвертый слева) и другие лидеры АСЕАН принимают участие в 42-м саммите АСЕАН в Лабуан-Баджо, Индонезия, 11 мая 2023 года. Фото: ВИA

За прошедшие 28 лет после вступления Вьетнама в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) конструктивный и ответственный подход укрепил позиции Вьетнама в этом блоке, считает д-р Нгуен Хонг Кхай, преподаватель Школы юстиции Квинслендского технологического университета.Кхай, являющийся адъюнкт-старшим преподавателем политики на факультете творческих индустрий, образования и социальной справедливости Школы юстиции, отметил, что с 1995 г. позиции, роль, голос и даже влияние Вьетнама в АСЕАН постоянно растут.Он объясняет это геостратегическим положением Вьетнама в регионе, его силой и развитием в течение почти 40 лет "Доймой" (Обновление), его внешней политикой, конструктивным и ответственным подходом, соблюдением правил ассоциации, особенно принципа "консенсуса АСЕАН", и отстаиванием норм международного права.Кхай кратко изложил пять ключевых вкладов Вьетнама во внутренние и внешние отношения ассоциации, которые, по его мнению, влияют на существование, солидарность, рост и голос АСЕАН в регионе и в мире.С самого начала Вьетнам участвовал в разработке Хартии АСЕАН 2007 года, которая вступила в силу год спустя, и внес важный вклад в ее принятие. Принципы, лежащие в основе существования организации, мира, безопасности и развития в Юго-Восточной Азии, воплощенные в положениях Хартии, были внесены Вьетнамом.Вьетнам также внес предложения и вклад в создание Сообщества АСЕАН, которое включает в себя три столпа: Сообщество политической безопасности АСЕАН, Экономическое сообщество АСЕАН и Социально-культурное сообщество АСЕАН.За время своего председательства в АСЕАН Вьетнам выдвинул множество инициатив и успешно организовал деятельность ассоциации, оставив глубокий след в роли, положении и развитии АСЕАН. Приводя в пример председательство Вьетнама в АСЕАН в 2010 году, Кхай подчеркнул, что Вьетнам достиг консенсуса по решению о расширении Восточноазиатского саммита (ВАС) с участием России и США. Кроме того, в этом году он оставил след в работе с АСЕАН по преодолению пандемии COVID-19.Эксперт также отметил вклад Вьетнама в утверждение Перспектив АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе (AOIP), а также его ответственный, но принципиальный вклад в духе Устава ООН и международного права в урегулирование споров и кризисов в регионе, особенно отношений между АСЕАН и Китаем, а также проблемы Восточного моря.Вьетнам вносит свой вклад в решение этого вопроса, прежде всего, в национальных интересах, но его подход, основанный на международном праве, способствует обеспечению и сохранению региона Юго-Восточной Азии и моря с суверенными спорами, но без вооруженных конфликтов, и поддержанию мира во имя развития. С таким подходом согласны и поддерживают все страны, - продолжил Кхай.Вьетнам также внес свой вклад в выполнение роли координатора АСЕАН с партнерами за пределами региона, способствуя консолидации и укреплению центральной роли АСЕАН в международных и региональных делах. Будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2009-2010 и 2020-2021 годах, Вьетнам включал региональные вопросы в повестку дня Совета, способствуя повышению авторитета блока на форуме ООН по вопросам мира и безопасности.Вьетнам также активно участвует в решении нетрадиционных вопросов безопасности, в основном через механизмы АСЕАН и те, которые возглавляет АСЕАН, особенно в борьбе с терроризмом и транснациональными преступлениями, кибербезопасности, безопасности на море, спасении и гуманитарной помощи, добавил он.