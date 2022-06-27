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Конкурс Miss Grand International пройдет во Вьетнаме

Вьетнам станет страной-хозяйкой конкурса Miss Grand International-2023.
  Нгуен Тхук Тхуй Тьен из Вьетнама выиграла титул Мисс Гранд Интернешнл-2021, один из 6 крупнейших международных конкурсов красоты для женщин. (Фото предоставлено организатором конкурса)  

Вьетнам станет страной-хозяйкой конкурса Miss Grand International-2023.

Инстаграм конкурса Miss Grand International написал: «Xin chào mọi người! Вьетнам был официально подтвержден в качестве страны-организатора Miss Grand International-2023. Мы снова сотворим великую историю вместе в 2023 году».

Фам Ким Зунг, президент Sen Vang Entertainment Company, в качестве национального директора конкурса Miss Grand International также подтвердила, что конкурс будет организован во Вьетнаме в 2023 году.

Зунг сказала, что надеется, что он проложит путь к другим международным конкурсам красоты для проведения их в стране.

Конкурс красоты привлек внимание вьетнамцев после впечатляющей и убедительной победы Мисс Гранд Интернешнл Нгуен Тхук Тхуй Тьен в 2021 году.

Вьетнам впервые принимал конкурс в 2017 году. Тогда победительницей конкурса Miss Grand International 2017 стала Мария Хосе Лора из Перу.

Представительница Вьетнама Хуен Ми вошла в десятку финалисток.

Конкурс проводится с 2013 года. Это один из шести крупнейших мировых конкурсов красоты, проводимых ежегодно, помимо: «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл», «Мисс Земля» и «Супранешнл».

Конкурс Miss Grand International 2022, посвященный 10-летию конкурса, состоится 25 октября в Международном конференц-центре Сентул в Богорском округе провинции Западная Ява, Индонезия.

ВИА

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