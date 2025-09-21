Конкурс Intervision 2025: Певец Дык Фук стремится вызвать эмоциональный отклик у зрителей

Вечером 20 сентября в концертном зале Live Arena в Москве (Россия) состоится международный музыкальный конкурс Intervision 2025.

В этом году Вьетнам впервые представлен на конкурсе молодым певцом Дык Фуком.

Накануне конкурса Intervision 2025 певец Дык Фук встретился в Посольстве Вьетнама в Российской Федерации. После обмена мнениями о роли культуры как моста между народами, а также о значении культуры в дипломатии, Посол Данг Минь Хой вручил членам вьетнамской делегации памятные сувениры, характерные для России, в качестве наилучших пожеланий перед предстоящим конкурсом.

На Intervision 2025 Дык Фук входит в число исполнителей с наименьшим опытом. Несмотря на то что он сегодня очень известен среди вьетнамской молодежи, участие в таком крупном международном конкурсе требует от участников соответствия множеству критериев.

По словам Ха Минь Тханга, заместителя начальника Департамента исполнительских искусств Министерства культуры, спорта и туризма, конкурс предъявляет три основных требования к участникам: во-первых, наличие яркого и выдающегося вокала и как минимум одной победы в крупном музыкальном конкурсе во Вьетнаме; во-вторых, наличие собственного стиля; и, в-третьих, что особенно важно для Министерства, — конкурсант должен быть человеком целеустремлённым, ответственным и полностью отдающимся конкурсу.

Осознавая, что конкурс является редкой возможностью, Дык Фук заказал композитору Хо Хоаи Ань песню «Фу Донг Тхьен Выонг», вдохновлённую стихотворением «Вьетнамский бамбук» поэта Нгуен Зуя.

По словам Дык Фука, песня «Фу Донг Тхьен Выонг» — это Вьетнам, выраженный через музыку, и её исполнение будет полностью проникнуто вьетнамским духом.

Intervision — это конкурс, который придаёт особое значение национальной самобытности: от языка исполнения до сценических костюмов участников. Вместе с тем организаторы уделяют внимание и универсальным ценностям, отражённым в содержании произведений.

Текст песни «Фу Донг Тхьен Выонг» исполнен героизма, великого устремления, стойкости и решимости, подобно вьетнамскому бамбуку, подобно вьетнамскому народу, который на протяжении тысячелетий преодолевал трудности и уверенно справлялся с испытаниями. Несмотря на то что песня исполняется на вьетнамском языке, мощная музыка и голос Дык Фука позволят полностью передать её дух слушателям.

Во время генерального выступления для записи Дык Фук получил множество похвал и продолжительные аплодисменты.

Все подробности и изображения конкурса держатся в секрете, чтобы зрители могли испытать самые полные эмоции в конкурсную ночь. 23 участника, представляющие 23 страны, будут завоёвывать симпатию жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства из стран-участниц.

Представителем Вьетнама в составе жюри является композитор Чонг Дай. Он отметил, что критериев оценки много, но главным является то, сможет ли произведение вызвать эмоциональный отклик. Любопытно, что критерии оценки художественных произведений были разработаны математиком, чтобы исключить или минимизировать субъективность и предвзятость.

После 30-летнего перерыва Intervision 2025 возвращается с масштабными инвестициями и по-настоящему грандиозным форматом. Зрителей ждёт яркий «праздник» музыки и искусства, однако это также станет серьёзным испытанием для конкурсантов, особенно учитывая, что Вьетнам впервые участвует в этом конкурсе.

Счастливый и гордый возможностью представлять Вьетнам на международной музыкальной «арене», Дык Фук полон решимости подарить зарубежной и вьетнамской публике самое впечатляющее, яркое и эмоциональное выступление.