Конкурс «Научные инициативы 2026»: расширение участия на вьетнамцев за рубежом

Конкурс «Научные инициативы» является ежегодным мероприятием, проводимым по указанию Министерства науки и технологий и организуемым газетой VnExpress с 2022 года, с целью поиска и поощрения идей, решений и инновационных моделей с высокой прикладной ценностью, способствующих решению практических задач в жизни, производстве и социально-экономическом развитии. Это также значимая инициатива по продвижению духа инноваций и развитию научных исследований в обществе, особенно среди молодого поколения.

По информации Организационного комитета, к участию допускаются граждане Вьетнама, проживающие, обучающиеся и работающие как в стране, так и за рубежом; поощряется участие школьников, студентов, молодых учёных, инновационных стартапов и исследовательских организаций. Представляемые инициативы охватывают широкий спектр направлений, включая цифровые технологии, автоматизацию, искусственный интеллект, биотехнологии, умное сельское хозяйство, охрану окружающей среды, здравоохранение, образование и решения, ориентированные на общество.

Буй Тхань Ван, секретарь редакции газеты VnExpress, руководитель Организационного комитета конкурса, отметила, что новшеством конкурса 2026 года является расширенный состав Оргкомитета. В организации участвует Департамент интеллектуальной собственности при координации Департамента инноваций, что способствует укреплению связей в экосистеме инноваций, расширению охвата конкурса и соответствует его масштабному развитию в 2026 году.

Впервые конкурс также открыт для вьетнамцев, проживающих за рубежом, создавая возможности для объединения вьетнамских интеллектуальных ресурсов по всему миру и внедрения передовых международных разработок во Вьетнаме.

Лучшие заявки будут отобраны в несколько этапов прозрачной и открытой оценки авторитетным экспертным советом. Победившие инициативы не только получат признание, но и возможность доработки продуктов, привлечения инвестиций, коммерциализации и широкого внедрения на практике.

Церемония награждения конкурса запланирована в рамках Национального дня инноваций 1 октября 2026 года, при этом общий призовой фонд составит до 1 млрд донгов.