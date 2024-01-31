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НОВОСТИ

Конкурс видеороликов, пропагандирующих вьетнамскую культуру, привлекает внимание общественности

За восемь недель с момента начала конкурса «Квинтэссенция Вьетнама», объявленного в ноябре 2023 года Центральным комитетом Коммунистического союза молодежи имени Хошимина, на конкурс было прислано почти 12000 видеороликов, рассказывающих о культурных ценностях Вьетнама, которые собрали около 36 миллионов просмотров.
  Конкурс «Квинтэссенция Вьетнама» направлен на продвижение культурных ценностей Вьетнама. Фото: Nhandan.vn  
Участники конкурса размещали свои видеоролики, короткие визуальные репортажи или короткометражные фильмы о культуре и традиционной идентичности Вьетнама в TikTok и отправляли ссылку на TikTok на сайт организатора: http://tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn/.

По данным организаторов конкурса, по состоянию на 30 января конкурс также получил почти 680.000 голосов на цифровых платформах. Больше всего работ прислали участники из провинций Куангбинь, Фуйен, Куангнам и Биньдинь.

Ожидается, что победители конкурса будут объявлены на церемонии закрытия и награждения в марте.

Конкурс является частью плана действий Союза молодежи по реализации национальной целевой программы по возрождению и развитию культуры и формированию вьетнамского народа, а также другого коммуникационного проекта, посвященного этнической и религиозной принадлежности Вьетнама.

В конкурсе могут принять участие отдельные лица и группы учащихся и студентов средних школ, профессиональных училищ, университетов, академий, колледжей во Вьетнаме и за рубежом.

ВИА/ИЖВ

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