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Конкурс видеороликов, пропагандирующих вьетнамскую культуру, привлекает внимание общественности
По данным организаторов конкурса, по состоянию на 30 января конкурс также получил почти 680.000 голосов на цифровых платформах. Больше всего работ прислали участники из провинций Куангбинь, Фуйен, Куангнам и Биньдинь.
Ожидается, что победители конкурса будут объявлены на церемонии закрытия и награждения в марте.
Конкурс является частью плана действий Союза молодежи по реализации национальной целевой программы по возрождению и развитию культуры и формированию вьетнамского народа, а также другого коммуникационного проекта, посвященного этнической и религиозной принадлежности Вьетнама.
В конкурсе могут принять участие отдельные лица и группы учащихся и студентов средних школ, профессиональных училищ, университетов, академий, колледжей во Вьетнаме и за рубежом.