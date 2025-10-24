Báo Ảnh Việt Nam

Конкуренция на рынке авиаперевозок: пассажиры получают больше выбора

Выход на рынок новой авиакомпании Sun PhuQuoc Airways (SPA) создаёт свежий импульс для развития авиационной отрасли Вьетнама. На фоне стремительного восстановления туризма появление нового авиаперевозчика не только усиливает конкуренцию, но и открывает перспективу для развития модели «курортной авиации».
  Авиакомпания Sun PhuQuoc Airways официально получила от Управления гражданской авиации Вьетнама одновременно Сертификат эксплуатанта воздушных судов (AOC) и Сертификат учебной авиационной организации (ATO) (Фото: Bnews)  
По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, за девять месяцев 2025 года вьетнамские авиакомпании перевезли около 43,7 миллиона пассажиров, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 29 миллионов человек воспользовались внутренними рейсами, рост составил 7,6%. Туристические направления — Дананг, Нячанг, Фукуок, Куинён и другие — демонстрируют высокий коэффициент загрузки мест, превышающий 85%.

Эти цифры подтверждают, что потенциал для развития внутренних туристических авиарейсов остаётся значительным. Авиационные власти также обратились к авиакомпаниям с просьбой активизировать работу аэропортов в таких туристических районах, как Дананг, Нячанг, Хюэ, Фукуок, Вандон, Катби и Далат.

В настоящее время внутренний рынок, особенно туристические направления, активизировался с приходом авиакомпании Sun PhuQuoc Airways. Эта авиакомпания официально открыла продажу билетов и готова к коммерческим рейсам с 1 ноября по следующим маршрутам: Фукуок — Хошимин, Фукуок — Ханой, Фукуок — Дананг, Ханой — Хошимин и Хошимин — Дананг.

В частности, в связи с тем, что Фукуок недавно стал особой экономической зоной провинции Анзянг и был выбран местом проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2027 года, в котором примут участие около 10 000–12 000 делегатов, включая руководителей 21 страны-участницы АТЭС, спрос на авиасообщение значительно возрастёт. Появление новых авиакомпаний на Фукуоке будет способствовать совершенствованию транспортной инфраструктуры и развитию туристических услуг, а также продвижению модели бесперебойного развития туризма и авиации.

Аналитики отмечают, что подобная модель курортной авиации успешно реализована в таких направлениях, как Мальдивы, Дубай, Гавайи. Там авиакомпании и курорты работают в едином комплексе, обеспечивая путешественникам эксклюзивный и удобный формат отдыха «от полёта до пляжа».

Выход нового игрока не только расширяет возможности для пассажиров, но и усиливает конкуренцию на рынке, где большинство перевозчиков сосредоточены на бюджетном сегменте, в то время как ниша премиального туризма остаётся недостаточно освоенной. Быстро растущий средний и обеспеченный класс во Вьетнаме формирует спрос на роскошный, комфортный и индивидуализированный отдых.

По предварительным данным, Sun PhuQuoc Airways уже получила три самолёта Airbus A321NX и A321CEO из запланированных восьми на 2025 год. К концу 2026 года флот достигнет 25 воздушных судов, а к 2027 году — 30–35 самолётов.

Параллельно с технической подготовкой и обучением экипажей компания завершила создание операционной системы, процедур безопасности и сетевой модели «hub-and-spoke» с центром на Фукуоке. Это позволит напрямую соединить остров с крупными городами Вьетнама и зарубежья, сократив время перелёта и зависимость от промежуточных аэропортов.

Ожидается, что авиакомпания сделает такие туристические маршруты, как Фукуок — Ханой, Фукуок — Хошимин, Фукуок — Дананг, которые и без того пользуются большой популярностью, ещё более интересными.

Для пассажиров конкуренция уже приносит ощутимую выгоду. Например, билет Ханой – Фукуок у Sun PhuQuoc Airways стоит около 2,4 миллиона донгов, тогда как у Vietjet — минимум 3,7 миллиона, а у Vietnam Airlines — 5 миллионов. При этом в тариф SPA включён один багаж до 23 кг, что у конкурентов предлагается за отдельную плату.

Таким образом, появление Sun PhuQuoc Airways знаменует новый этап развития вьетнамского авиарынка, где конкуренция разворачивается не только вокруг цены, но и вокруг качества сервиса и туристического опыта. Остальным перевозчикам, вероятно, придётся адаптировать свои услуги, развивать партнёрства с курортами и пересматривать ценовую политику, чтобы удержать долю на рынке.


    

 

