Конкуренция на рынке авиаперевозок: пассажиры получают больше выбора

Авиакомпания Sun PhuQuoc Airways официально получила от Управления гражданской авиации Вьетнама одновременно Сертификат эксплуатанта воздушных судов (AOC) и Сертификат учебной авиационной организации (ATO) (Фото: Bnews)

По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, за девять месяцев 2025 года вьетнамские авиакомпании перевезли около 43,7 миллиона пассажиров, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 29 миллионов человек воспользовались внутренними рейсами, рост составил 7,6%. Туристические направления — Дананг, Нячанг, Фукуок, Куинён и другие — демонстрируют высокий коэффициент загрузки мест, превышающий 85%.Эти цифры подтверждают, что потенциал для развития внутренних туристических авиарейсов остаётся значительным. Авиационные власти также обратились к авиакомпаниям с просьбой активизировать работу аэропортов в таких туристических районах, как Дананг, Нячанг, Хюэ, Фукуок, Вандон, Катби и Далат.В настоящее время внутренний рынок, особенно туристические направления, активизировался с приходом авиакомпании Sun PhuQuoc Airways. Эта авиакомпания официально открыла продажу билетов и готова к коммерческим рейсам с 1 ноября по следующим маршрутам: Фукуок — Хошимин, Фукуок — Ханой, Фукуок — Дананг, Ханой — Хошимин и Хошимин — Дананг.В частности, в связи с тем, что Фукуок недавно стал особой экономической зоной провинции Анзянг и был выбран местом проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2027 года, в котором примут участие около 10 000–12 000 делегатов, включая руководителей 21 страны-участницы АТЭС, спрос на авиасообщение значительно возрастёт. Появление новых авиакомпаний на Фукуоке будет способствовать совершенствованию транспортной инфраструктуры и развитию туристических услуг, а также продвижению модели бесперебойного развития туризма и авиации.Аналитики отмечают, что подобная модель курортной авиации успешно реализована в таких направлениях, как Мальдивы, Дубай, Гавайи. Там авиакомпании и курорты работают в едином комплексе, обеспечивая путешественникам эксклюзивный и удобный формат отдыха «от полёта до пляжа».Выход нового игрока не только расширяет возможности для пассажиров, но и усиливает конкуренцию на рынке, где большинство перевозчиков сосредоточены на бюджетном сегменте, в то время как ниша премиального туризма остаётся недостаточно освоенной. Быстро растущий средний и обеспеченный класс во Вьетнаме формирует спрос на роскошный, комфортный и индивидуализированный отдых.По предварительным данным, Sun PhuQuoc Airways уже получила три самолёта Airbus A321NX и A321CEO из запланированных восьми на 2025 год. К концу 2026 года флот достигнет 25 воздушных судов, а к 2027 году — 30–35 самолётов.Параллельно с технической подготовкой и обучением экипажей компания завершила создание операционной системы, процедур безопасности и сетевой модели «hub-and-spoke» с центром на Фукуоке. Это позволит напрямую соединить остров с крупными городами Вьетнама и зарубежья, сократив время перелёта и зависимость от промежуточных аэропортов.Ожидается, что авиакомпания сделает такие туристические маршруты, как Фукуок — Ханой, Фукуок — Хошимин, Фукуок — Дананг, которые и без того пользуются большой популярностью, ещё более интересными.Для пассажиров конкуренция уже приносит ощутимую выгоду. Например, билет Ханой – Фукуок у Sun PhuQuoc Airways стоит около 2,4 миллиона донгов, тогда как у Vietjet — минимум 3,7 миллиона, а у Vietnam Airlines — 5 миллионов. При этом в тариф SPA включён один багаж до 23 кг, что у конкурентов предлагается за отдельную плату.Таким образом, появление Sun PhuQuoc Airways знаменует новый этап развития вьетнамского авиарынка, где конкуренция разворачивается не только вокруг цены, но и вокруг качества сервиса и туристического опыта. Остальным перевозчикам, вероятно, придётся адаптировать свои услуги, развивать партнёрства с курортами и пересматривать ценовую политику, чтобы удержать долю на рынке.



