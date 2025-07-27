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Кондао развивается устойчиво, защищая морских черепах
"Безопасное убежище" для морских черепах
Важность Кондао для сохранения морских черепах подчеркивается большим количеством самок черепах, которые возвращаются сюда каждый год. По данным Правлению национального парка Кондао, в первой половине 2025 года они успешно спасли и переместили 553 гнезда черепах, в которых в общей сложности находилось 54 212 яиц. Примечательно, что впервые на пляже Датдок была обнаружена гнездящаяся черепаха, в которой было обнаружено 98 яиц. Кроме того, сотрудники парка спасли двух морских черепах, которые, запутавшись в рыболовных сетях, выплыли на берег.
С 2019 года Кондао проводит специальный спасательный проект, направленный на борьбу с последствиями изменения климата для популяции черепах. На сегодняшний день было защищено более 13 600 гнезд, в результате чего на свободу было выпущено почти 949 000 детенышей черепах. Было помечено более 2000 черепах-матерей, и девять черепах, выброшенных на берег, были спасены. Рейнджеры также обработали и сохранили 65 погибших морских видов, находящихся под угрозой исчезновения, включая дюгоней и черепах, для образовательных и исследовательских целей.
Нгуен Ван Ча, заместитель начальника отдела охраны природы и международного сотрудничества парка, сказал, что, признавая важность защиты мест гнездования и инкубации птенцов перед их выпуском обратно в естественную среду, национальный парк сосредоточился на трех основных направлениях: защита на месте, научные исследования и сотрудничество, а также повышение осведомленности общественности.
По его словам, команды добровольцев и офицеры продолжают круглосуточное патрулирование в течение пикового сезона гнездования с апреля по октябрь на 18 пляжах, чтобы убедиться, что каждое гнездо найдено и безопасно перемещено, чтобы избежать приливов и хищников.
Развитие экотуризма, ориентированного на гнездование черепах
Наряду с усилиями по сохранению и защите, в последние годы национальный парк Кондао тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и туристическими компаниями в организации экологического туризма, например, наблюдения за вылуплением черепах, с соблюдением строгих и безопасных протоколов.
По данным отдела экотуризма и охраны окружающей среды парка, в первой половине 2025 года парк посетило более 22 000 человек, из которых почти 3000 присоединились к мероприятиям по экотуризму.
Экологический туризм, сосредоточенный на гнездовании черепах, стал популярной и типичной достопримечательностью Кондао. Количество туристических групп ограничено, фотографирование со вспышкой запрещено, а посетители должны держаться на почтительном расстоянии от гнездящихся черепах.
По мнению экспертов, Кондао является первым национальным парком и одной из двух первых морских охраняемых территорий во Вьетнаме, признанных в мировом масштабе. Сочетание охраны природы, экотуризма и улучшения инфраструктуры поможет национальному парку Кондао в частности и специальной зоне Кондао в целом стать привлекательным местом, имеющим глубокое историческое значение и предоставляющим посетителям уникальные впечатления.
Нгуен Ван Нга, руководитель отдела экотуризма и охраны окружающей среды парка, сказал, что туры по наблюдению за гнездованием черепах являются уникальным продуктом, который необходимо тщательно контролировать, чтобы не потревожить черепах.
Он добавил, что парк расширяет просветительскую работу по охране окружающей среды в местных школах по всей специальной зоне Кондао, а его центр экологического просвещения преобразуется в интерактивный центр, где будут представлены морские черепахи и биоразнообразие острова.