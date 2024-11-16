НОВОСТИ
Конвенция ООН по морскому праву продолжает подтверждать свою важнейшую роль в поддержании правового порядка на морях
UNCLOS, представляющий собой всеобъемлющую правовую базу, состоящую из 320 статей, разделенных на 17 частей и девять приложений, регулирует все виды деятельности в морях и океанах, которые покрывают более 70 % поверхности Земли. Этот документ, называемый «Конституцией океанов», закладывает основу для сотрудничества стран в области управления океанами на устойчивой и упорядоченной основе.
UNCLOS впервые определила сферу действия и правовой статус морских зон, предоставив государствам возможность осуществлять свои права и вести деятельность на море в соответствии с международным правом, сказал он, добавив, что она также создала относительно всеобъемлющую систему урегулирования споров.
Говоря о вкладе Вьетнама в создание и обеспечение выполнения UNCLOS, Нгуен Минь Ву отметил, что Вьетнам является убежденным сторонником UNCLOS с момента ее создания. Будучи одной из первых 107 стран, подписавших конвенцию в Монтего-Бей (Ямайка), Вьетнам ратифицировал ее еще до того, как она вступила в силу.
Чтобы соответствовать UNCLOS, Вьетнам с тех пор усовершенствовал свою правовую систему в отношении морей и океанов, приняв стратегии, политику и планы по обеспечению эффективного и устойчивого использования своих морских ресурсов.
Приверженность Вьетнама UNCLOS подтверждается его успехами в урегулировании вопросов морских границ с соседними странами, включая Таиланд, Китай и Индонезию.
Кроме того, Вьетнам активно включился в деятельность в рамках международных механизмов, созданных в соответствии с конвенцией, и представил множество инициатив, получивших одобрение международного сообщества, тем самым постепенно повышая роль страны на мировой арене.
Будучи членом Совета Международного органа по морскому дну, Вьетнам внес существенный вклад в подготовку консультативных заключений Международного трибунала по морскому праву по вопросам изменения климата и международного права. Он также активно участвовал в переговорах и одним из первых подписал Соглашение о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции - самый последний международный документ, связанный с осуществлением UNCLOS.
Вьетнам также выдвинул опытных и квалифицированных экспертов в органы, созданные в рамках UNCLOS, в том числе кандидата на должность судьи Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) на срок 2026-2035 годов. Вьетнам, наряду с 11 странами-основателями, создал Группу друзей UNCLOS в Организации Объединенных Наций, в которую в настоящее время входят более 100 стран-членов из различных регионов, и все они стремятся содействовать эффективному осуществлению конвенции, добавил он.
Что касается запланированных мероприятий, Нгуен Минь Ву сказал, что Вьетнам будет стремиться к успешному проведению мероприятий, чтобы продолжать демонстрировать свое уважение, соблюдение и полное выполнение UNCLOS. Эти мероприятия также продемонстрируют образ Вьетнама в эпоху подъема, как надежного друга и ответственного члена международного сообщества.
Во-первых, Вьетнам будет продолжать проводить политику и совершенствовать национальную правовую систему, связанную с морем и островами, в целях устойчивого развития, выполнения требований по защите суверенитета над морями и островами и обеспечения соблюдения международного права, включая UNCLOS.
Во-вторых, Вьетнам будет и впредь поддерживать уважение к верховенству закона и рассматривать конвенцию как правовую основу для осуществления деятельности на море, включая мирное урегулирование морских споров с соседними странами, в целях мирного и устойчивого управления морскими районами, включая Восточное море.
В-третьих, Вьетнам будет активно участвовать и вносить существенный вклад в работу форумов по морскому праву и океанам, таких как Совещание государств-участников UNCLOS и Конференция ООН по океану, и продолжать вносить вклад в решение вопросов, вызывающих озабоченность международного сообщества, включая изменение климата, сохранение и устойчивое использование ресурсов и биоразнообразия в океанах.
Вьетнам также призывает страны продолжать ратифицировать конвенцию и участвовать в ее реализации, содействуя доброй воле и полному выполнению положений конвенции, чтобы UNCLOS могла и дальше укреплять свою роль в качестве всеобъемлющей правовой базы, регулирующей все виды деятельности в морях и океанах.
Наконец, Вьетнам будет продолжать укреплять сотрудничество с международными правовыми органами, особенно со специализированными учреждениями по океанам и морскому праву, сказал он.