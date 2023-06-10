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Комплектация системы правовых документов по миротворчеству ООН
Выступая на сессии, генерал-подполковник Хоанг Суан Чиен высоко оценил работу Департамента по поддержанию мира Вьетнама и соответствующих учреждений и подразделений в выполнении задач по подготовке к заседанию. На основе замечаний и предложений делегатов Хоанг Суан Чиен поручил функциональным органам в срочном порядке доработать проект отчета об обзоре правоохранительной деятельности по участию в миротворческих операциях ООН, а также проконсультироваться с соответствующими ведомствами, министерствами.
Подчеркнув, что подготовка предложений о разработке Закона играет очень важную роль, Хоанг Суан Чиен обратился к Департаменту по поддержанию мира Вьетнама, агентствам и подразделениям с просьбой тесно координировать свои действия и хорошо подготовиться к предстоящей конференции по рассмотрению правоохранительной деятельности в сфере миротворческих операций ООН, развертывать подготовку предложений для разработки Закона об участии в миротворческих силах Организации Объединенных Наций.
В систему правовых документов в сфере миротворческой деятельности ООН в настоящее время входят Постановление Национального собрания № 130/2020/QH14 об участии в составе миротворческих сил ООН, которое уже согласованно и синхронизировано с Конституцией 2013 г., Закон о национальной обороне 2018 г., Закон о народной общественной безопасности 2018 г.
Кроме того, пропаганда, распространение и просвещение закона об участии в миротворческой деятельности ООН представляет большой интерес для всех уровней и секторов, имеет большое влияние, способствуя повышению осведомленности о важности участия Вьетнама в миротворческой деятельности ООН.