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НОВОСТИ

Комплектация системы правовых документов по миротворчеству ООН

9 июня в Ханое Министерство национальной обороны провело первое заседание Руководящего комитета по предложению для разработки Закон об участии в миротворческих силах ООН (Руководящий комитет).
  Офицеры 1-й инженерной эскадрильи и 4-го полевого госпиталя 2-го уровня приступили к выполнению задания. Фото: Чонг Дык/ВИА  
На встрече заместитель начальника Офиса Центральной военной комиссии - Офиса Министерства национальной обороны - генерал-майор Нгуен Ван Тьинь огласил решение министра национальной обороны о создании Руководящего комитета, полковник Фам Мань Тханг, директор Департамента по поддержанию мира Вьетнама - Постоянного органа Руководящего комитета, представил проект сводного отчета, в котором обобщаются правоохранительную деятельность в сфере участия в миротворческой деятельности ООН, и отчет о подготовке предложений для разработки Закона об участии в миротворческих сил ООН.

Выступая на сессии, генерал-подполковник Хоанг Суан Чиен высоко оценил работу Департамента по поддержанию мира Вьетнама и соответствующих учреждений и подразделений в выполнении задач по подготовке к заседанию. На основе замечаний и предложений делегатов Хоанг Суан Чиен поручил функциональным органам в срочном порядке доработать проект отчета об обзоре правоохранительной деятельности по участию в миротворческих операциях ООН, а также проконсультироваться с соответствующими ведомствами, министерствами.

Подчеркнув, что подготовка предложений о разработке Закона играет очень важную роль, Хоанг Суан Чиен обратился к Департаменту по поддержанию мира Вьетнама, агентствам и подразделениям с просьбой тесно координировать свои действия и хорошо подготовиться к предстоящей конференции по рассмотрению правоохранительной деятельности в сфере миротворческих операций ООН, развертывать подготовку предложений для разработки Закона об участии в миротворческих силах Организации Объединенных Наций.

В систему правовых документов в сфере миротворческой деятельности ООН в настоящее время входят Постановление Национального собрания № 130/2020/QH14 об участии в составе миротворческих сил ООН, которое уже согласованно и синхронизировано с Конституцией 2013 г., Закон о национальной обороне 2018 г., Закон о народной общественной безопасности 2018 г.

Кроме того, пропаганда, распространение и просвещение закона об участии в миротворческой деятельности ООН представляет большой интерес для всех уровней и секторов, имеет большое влияние, способствуя повышению осведомленности о важности участия Вьетнама в миротворческой деятельности ООН.

ИЖВ/ВИА

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