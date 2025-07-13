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НОВОСТИ

Комплекс Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак признан объектом Всемирного культурного наследия

Комплекс памятников и ландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак был признан объектом Всемирного культурного наследия. Во второй половине дня 12 июля (по парижскому времени) на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) председатель сессии профессор Николай Ненов официально ударил молотком, признавая комплекс памятников и ландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак объектом Всемирного культурного наследия.

Это девятый объект всемирного наследия во Вьетнаме и второй межпровинциальный объект всемирного наследия после бухты Халонг и архипелага Катба в провинции Куангнинь и городе Хайфон.

Комплекс памятников и ландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак расположен в провинциях Куангнинь и Бакнинь, а также в городе Хайфон. Он включает 12 объектов общей площадью 525,75 гектара и буферной зоной площадью 4380,19 гектара.

Комплекс памятников и ландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак, в основе которого лежит буддизм школы Чуклам, был основан в XIII веке королями династии Чан, особенно благодаря роли короля-буддиста Чан Нян Тонга. Буддизм Чуклам создал множество ценностей, внесших особый и устойчивый вклад в культурное и духовное наследие человечества.

Признание комплекса объектом Всемирного культурного наследия стало результатом настойчивых усилий, высокого согласия и тесной, эффективной координации между властями всех уровней, отраслями, населенными пунктами, а также отечественными и международными организациями.

ИЖВ/ВИА

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