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Комплекс Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак признан объектом Всемирного культурного наследия
Это девятый объект всемирного наследия во Вьетнаме и второй межпровинциальный объект всемирного наследия после бухты Халонг и архипелага Катба в провинции Куангнинь и городе Хайфон.
Комплекс памятников и ландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак расположен в провинциях Куангнинь и Бакнинь, а также в городе Хайфон. Он включает 12 объектов общей площадью 525,75 гектара и буферной зоной площадью 4380,19 гектара.
Комплекс памятников и ландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак, в основе которого лежит буддизм школы Чуклам, был основан в XIII веке королями династии Чан, особенно благодаря роли короля-буддиста Чан Нян Тонга. Буддизм Чуклам создал множество ценностей, внесших особый и устойчивый вклад в культурное и духовное наследие человечества.
Признание комплекса объектом Всемирного культурного наследия стало результатом настойчивых усилий, высокого согласия и тесной, эффективной координации между властями всех уровней, отраслями, населенными пунктами, а также отечественными и международными организациями.