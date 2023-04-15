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Комплексное развитие цепочки добавленной стоимости бамбука и моллюсков во Вьетнаме
Проект способствует сокращению бедности и неравенства в сельских районах Вьетнама путем оказания помощи мелким сельскохозяйственным производителям в повышении их доходов и статуса; поддержке производителей и переработчиков моллюсков и бамбука для внедрения устойчивых методов производства, повышения эффективности бизнеса и доступа к рынкам; продвигает государственно-частное партнерство в справедливом и подотчетном сети управлении.
В отчете проекта показано, что в 2018 году около 1,5 млн. мелких производителей во Вьетнаме получали доход от производства и переработки моллюсков и бамбука. Однако они сталкиваются с большим количеством трудностей и проблем, чем другие участники цепочки создания стоимости.
Принимая устойчивые стандарты в качестве направления развития производства, проект сотрудничал с местными жителями, чтобы улучшить методы для фермеров для получения международных сертификатов, таких как MSC (Морской попечительский совет) и ASC (Попечительский совет по аквакультуре) для бамбука. Эти сертификаты являются не только пропуском на основные экспортные рынки, такие как США, Европа, Япония..., но также помогают сохранить устойчивые районы выращивания моллюсков и бамбука, свести к минимуму воздействие на окружающую среду и общество.
В 2019 году уезд Куанхоа (Тханьхоа) стал первым населенным пунктом в стране, получившим сертификат FSC для бамбука, за ним последовали районы Кюэфонг (Нге-ан) и Куаншон (Тханьхоа), последовательно получившие этот сертификат. В начале 2023 года провинция Чавинь стала третьим регионом в мире по выращиванию моллюсков, получившим сертификат ASC. Это считается большим шагом вперед для производства моллюсков и бамбука во Вьетнаме.
По словам доктора Ле Тхань Лыу, директора Центра международного сотрудничества в области аквакультуры и устойчивого рыболовства (ICAFIS), переход от одиночного рыболовства к кооперативному производству помогает мелким фермерам иметь условия для применения использования технических инноваций, которые требуют больше инвестиционных ресурсов, но обеспечивают более высокую производительность ценности, такие как методы сохранения моллюсков в инкубаторе, выращивание, добыча глубоководных моллюсков, очистка песка и сортировка по размеру при упаковке ...
Г-н Хоанг Куанг Фонг, вице-президент Вьетнамской конфедерации торговли и промышленности (VCCI), поделился, что проект способствовал тому, чтобы предприятия занимались бизнесом и оказывали влияние. Это мировая тенденция, требующая, чтобы развитие бизнеса согласовывалось с другими заинтересованными сторонами, чтобы способствовать развитию как цепочки создания стоимости, так и устойчивой отрасли. Эта модель в сочетании с устойчивыми стандартами производства поможет открыть дверь на требовательные экспортные рынки.
Несмотря на два года пандемии COVID-19, проект «Устойчивое и комплексное развитие производственно-сбытовой цепочки моллюсков и бамбука во Вьетнаме» достиг важных результатов. Более 34.000 человек имеют более устойчивый доход от производства моллюсков и бамбука; 125 производственных групп лучше организованы; 63 предприятия совершенствуют производство и бизнес, увеличивают добавленную стоимость и проводят инклюзивную бизнес-политику; создано более 4.000 новых рабочих мест. В то же время, благодаря увеличению экспорта моллюсков Вьетнама в Европу с 38 до 40%, экспорт бамбука увеличился на 42%.
На семинаре г-жа Ву Тхи Куинь Хоа, региональный директор Oxfam во Вьетнаме, подтвердила, что разработка комплексной цепочки создания стоимости и улучшение потенциала управления цепочкой связаны не только с увеличением доходов каждого звена в цепочке, но, что более важно, вся цепочка создания стоимости организована справедливо, а выгоды и риски распределяются между сторонами. Поэтому мелкие производители, которые в прошлом страдали от многих недостатков, справедливо выиграют от роста.