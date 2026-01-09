Комплексное развертывание мер по обеспечению безопасности XIV съезда КПВ

Во второй половине дня 8 января на очередной правительственной пресс-конференции по итогам декабря 2025 года представитель Министерства общественной безопасности Вьетнама проинформировал о работе по обеспечению безопасности и общественного порядка в период проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.

Генерал-майор Нгуен Куок Тоан, руководитель Канцелярии и официальный представитель Министерства общественной безопасности Вьетнама, отвечает на вопросы журналистов информационных агентств и СМИ. (Фото: ВИА)

По словам официального представителя Министерства общественной безопасности, сквозным и неизменным требованием является обеспечение абсолютной безопасности и защищённости Съезда и всех связанных с ним мероприятий. Меры охраны должны осуществляться строго и слаженно, при этом обеспечивая необходимую открытость и сводя к минимуму влияние на нормальное функционирование общества и повседневную жизнь населения.

Начиная с мая 2025 года Министерство общественной безопасности выступило с инициативой и представило Премьер-министру Правительства комплексный план, предусматривающий чёткое распределение конкретных задач между министерствами, ведомствами и местными органами власти с целью максимальной мобилизации ресурсов и мер безопасности.

Во исполнение указаний Центрального комитета и Правительства министр общественной безопасности принял решение о создании Подкомиссии по безопасности и общественному порядку под непосредственным руководством одного из заместителей министра. Обеспечение безопасности определено в масштабах всей страны, при этом особый акцент сделан на территории Ханоя и местах проведения мероприятий с участием делегаций. К настоящему времени подразделения и местные органы завершили разработку планов и сценариев реагирования на возможные ситуации, а также полностью подготовили личный состав и технические средства, обеспечив готовность к действиям в любых условиях.

Наряду с подготовительной работой силы Народной общественной безопасности сосредоточивают усилия на применении оперативных мер для мониторинга обстановки, упреждающего предотвращения и противодействия подрывной деятельности. Компетентные органы решительно выявляют и строго пресекают распространение вредоносной и искажённой информации, связанной со Съездом, в том числе по делу о судебном разбирательстве в отношении лица, находящегося за рубежом, которое рассматривается в первой инстанции Народным судом города Ханоя. Одновременно проводятся масштабные этапы наступательных мер по борьбе с преступностью, обеспечению безопасности дорожного движения, а также предупреждению пожаров и взрывов, которые реализуются непрерывно до завершения Съезда и после праздника Тэт.

Министерство общественной безопасности осуществляет тесную координацию и взаимодействие с Вьетнамской народной армией, министерствами, ведомствами и местными органами власти, подкомиссиями по организации Съезда, а также с компетентными структурами других стран в работе по обеспечению безопасности и общественного порядка, с тем чтобы гарантировать максимально проактивную и устойчивую защиту Съезда.

В соответствии с планом утром 10 января состоятся церемония выхода сил и учения по отработке планов обеспечения безопасности и общественного порядка на Национальном стадионе Мидинь.