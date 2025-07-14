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Комплексная стратегия для достижения двузначного экономического роста
Вьетнам ставил перед собой цель достичь роста ВВП на уровне 8% к 2025 году и превысить 10% в период 2026–2030гг. На недавнем Форуме экономического роста Вьетнама 2025 (VEGF) заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг сообщил, что ВВП за первые шесть месяцев текущего года достиг 7,52% — это самый высокий показатель за последние 15 лет. Однако данная цель сталкивается со многими трудностями, связанными как с международной обстановкой, так и с внутренними факторами экономики.
По словам доктора Кан Ван Лыка, главного экономиста банка BIDV, основными вызовами являются: низкая конкурентоспособность, риск попадания в «ловушку среднего дохода», высокая зависимость от экспорта и иностранных инвестиций, ограниченное участие в глобальных цепочках добавленной стоимости, влияние климатических изменений, стремительное старение населения, рост неравенства в доходах и имуществе.
Доктор Нгуен Ши Зунг, бывший заместитель председателя Канцелярии Национального собрания, подчеркнул, что без реформы законодательного процесса Вьетнам продолжит сталкиваться с трудностями в реализации законов, поскольку подзаконные акты часто расходятся с основными законами, создавая препятствия для бизнеса.
Заместитель министра юстиции Нгуен Тхань Ту также предупредил, что правовая система по-прежнему содержит противоречия и дублирующие нормы, создавая бремя соблюдения для предприятий и граждан, сдерживая инновации и экономический рост.
Разблокировать ресурсы и использовать новые движущие силы роста
Когда традиционные движущие силы роста, такие как добыча природных ресурсов, государственные инвестиции, дешёвая рабочая сила и экспорт с низкой добавленной стоимостью, постепенно теряют эффективность и устойчивость, экономика Вьетнама сталкивается с необходимостью поиска новых прорывных источников роста.
По словам заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунга, для того чтобы Вьетнам рос быстро и устойчиво, необходимо новое мышление, новое видение и новая решимость. Одновременно страна должна действовать решительно, проводить глубокие реформы с высокой политической волей, при широкой поддержке всего народа и содействии международных партнёров.
Доктор Данг Дык Ань, заместитель директора Института исследований политики и стратегии (IPS), считает, что существует три ключевые движущие силы для достижения темпов роста выше 10%.
Первая движущая сила исходит от промышленности и строительства — особенно от перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, при условии значительного технологического обновления и повышения уровня продукции в цепочке добавленной стоимости. Поддерживающая промышленность и ключевые инфраструктурные проекты обладают значительным потенциалом.
Второй движущей силой является сфера услуг, особенно туризм, электронная коммерция, логистика и финансы.
Третьей движущей силой становится использование потенциала развития региональных центров роста в условиях институциональных реформ, оптимизации государственного аппарата и административного переустройства для расширения пространства развития.
Председатель корпорации Sunhouse Нгуен Суан Фу считает, что бизнес ожидает от государства чёткого проявления роли «партнёра», предоставляя налоговые льготы, технологическую и рыночную поддержку, а также доступ к капиталу.
По мнению Чан Лыу Куанга, секретаря Центрального комитета партии и главы Комитета по политике и стратегии ЦК, цель двузначного экономического роста вполне достижима при условии тесной координации между правительством, бизнесом и местными властями. Он подчеркнул четыре ключевых условия: общественный консенсус; устранение институциональных барьеров; наличие правильной стратегии и модели развития, основанной на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации; а также готовность к внешним шокам, когда уровень открытости экономики постоянно растёт.