Комплексная проверка и оценка выполнения задач по борьбе с ННН-промыслом

Заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха председательствует на заседании. (Фото: ВИА)



Во второй половине дня 24 февраля в штаб-квартире Правительства Заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха, глава Национального руководящего комитета по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел), председательствовал на 31-м заседании Комитета.



Заседание прошло в очном формате с подключением в режиме онлайн 22 прибрежных провинций и городов с целью подведения итогов выполнения задач за прошедший период, а также определения приоритетных задач и решений, которые необходимо реализовать до и в ходе работы инспекционной миссии Европейской комиссии (ЕК) во Вьетнаме.



На заседании Министр сельского хозяйства и окружающей среды Чан Дык Тханг сообщил, что Министерство провело технические консультации и обновило информацию о результатах борьбы с ННН-промыслом в соответствии с требованиями ЕК; одновременно был подготовлен сводный отчёт о борьбе с ННН-промыслом с 2017 года по настоящее время.



Министерство издало Решение № 515/QĐ-BNNMT о проведении внеочередной инспекции выполнения задач по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом в 15 ключевых регионах (Камау, Анзянг, Хошимин, Зялай, Ламдонг, Даклак, Куангнгай, Хюэ, Кантхо, Дананг, Тханьхоа, Нгеан, Куангчи, Кханьхоа и Виньлонг) с настоящего момента до 9 марта 2026 года — с конкретным содержанием и методикой, аналогичными процедурам инспекции ЕК.



Одновременно Министерство обратилось к председателям народных комитетов 22 прибрежных провинций и городов с рыболовными судами с требованием сосредоточить усилия на проверке выполнения задач по борьбе с ННН-промыслом и подготовке к пятой инспекционной миссии ЕК.



К настоящему времени 100% зарегистрированных рыболовных судов обновлены в базе данных VNFishbase. Министр предложил провинции Анзянг провести дополнительную проверку для обеспечения соблюдения квот при выдаче разрешений на строительство, переоборудование и регистрацию рыболовных судов в соответствии с нормами. Местным органам поручено продолжить проверку, обновление и публичное размещение информации о судах, снятых с регистрации, в единой базе данных для обеспечения полного контроля над судами, не соответствующими требованиям эксплуатации. По сообщениям местных властей, контроль осуществляется с закреплением ответственности за конкретными общинами и должностными лицами в местах стоянки судов.



Что касается контроля судов при входе и выходе из рыболовных портов, Министерство направило официальное письмо председателям народных комитетов 22 провинций и городов, а также Министерству обороны с поручением координировать контроль числа судов, заходящих и выходящих из портов, с данными пограничных постов.



Министр также проинформировал о мерах в отношении судов и рыбаков, нарушивших иностранные территориальные воды; результатах проверки и рассмотрения дел о нарушениях, связанных с системой мониторинга судов (VMS); управлении системой прослеживаемости происхождения, ответственности предприятий по самоотчётности и самопроверке; преобразовании рыболовных профессий.



В настоящее время объекты продолжают дорабатывать и интегрировать электронные системы — электронные промысловые журналы, учёт закупки и перегрузки, полную прослеживаемость происхождения. Вместе с тем ряд провинций (Ламдонг, Куангчи, Тэйнинь) ещё не завершили сверку и обновление данных о судах в VNFishbase для синхронизации с другими базами данных.



Министр подчеркнул, что в соответствии с указаниями Секретариата ЦК и Премьер-министра руководители на местах будут нести полную ответственность в случае выявления ошибок, предоставления недостоверных данных или недостаточного контроля за нарушающими судами, поскольку результаты данной инспекции определят возможность снятия предупреждения «жёлтая карточка» либо риск перехода к «красной карточке».



В настоящее время Министерство сельского хозяйства и окружающей среды совместно с профильными ведомствами и местными органами сосредоточено на проверке, сверке данных, подготовке документов и работе с пятой инспекционной миссией ЕК, стремясь добиться наилучшего результата в усилиях по снятию предупреждения «жёлтая карточка» для рыбной отрасли Вьетнама.



На заседании заместитель Министра юстиции Данг Хоанг Оань сообщила, что работа по привлечению к административной ответственности демонстрирует положительные изменения, особенно в случаях утраты сигнала VMS; однако необходимо повышать уровень исполнения постановлений о штрафах и обеспечивать полную правовую обоснованность при рассмотрении нарушений.



Генерал-лейтенант Ле Куанг Дао, заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии, отметил, что вооружённые силы поддерживают постоянное патрулирование и контроль на море, своевременно выявляют и пресекают нарушения, а также предупреждают риск выхода судов в иностранные воды.



Представитель Министерства науки и технологий предложил в кратчайшие сроки завершить интеграцию и синхронизацию систем данных рыбной отрасли для повышения эффективности управления.

Подводя итоги заседания, Заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха потребовал от министерств, ведомств и местных органов продолжить всестороннюю проверку и оценку выполнения задач по борьбе с ННН-промыслом, не ограничиваясь административными штрафами, а проверяя полное исполнение указаний Правительства, Премьер-министра и Руководящего комитета; срочно устранить расхождения и несогласованность данных между системами, обеспечив их единство и точность, а также готовность к разъяснениям в ходе пятой инспекционной миссии ЕК.



Местные органы обязаны строго и полно отчитываться о выполнении порученных задач, устранить выявленные недостатки, не допуская формальных объяснений и уклонения от ответственности; завершить отчёты по прослеживаемости происхождения и самоотчётности предприятий по переработке и экспорту морепродуктов; усилить управление флотом, особенно судами категории «три отсутствия» и судами с утратой сигнала VMS.



Заместитель Премьер-министра поручил Министерству сельского хозяйства и окружающей среды в координации с профильными ведомствами и зарубежными представительствами Вьетнама срочно разработать программу работы с инспекционной миссией ЕК, чётко определить объекты, содержание, цели, требования и перечень необходимых документов с закреплением ответственности за конкретными органами, подразделениями и должностными лицами. Министерства, ведомства и местные органы должны подготовить полный пакет документов и кадровое обеспечение для работы с миссией как на политическом, так и на техническом уровнях.



Заместитель Премьер-министра подчеркнул, что период до начала работы пятой инспекционной миссии ЕК является пиковым этапом; члены Руководящего комитета должны сосредоточиться на проверке, устранении недостатков и обеспечении необходимых условий для гарантирования согласованности, непрерывности и ответственности в процессе выполнения задач.