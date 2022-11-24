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Компартия Вьетнама и Левая партия Германии провели 3-й политический диалог
Приветствуя визит делегации Левой партии Германии во Вьетнам, товарищ Нгуен Суан Тханг подчеркнул, что Коммунистическая партия Вьетнама придает большое значение отношениям с правящими партиями и политическими партиями в разных странах мира, в том числе теоретическому и политическому обмену с ними; высоко оценивает результаты 3-го политического диалога и переговоров между двумя партиями, которые состоялись в ходе этого визита делегации Левой партии Германии.
Товарищ Нгуен Суан Тханг проинформировал немецкую сторону о достижениях и опыте Вьетнама в деле обновления страны и развития рыночной экономики с социалистической ориентацией, отметив, что при этом экономический рост сочетается с обеспечением социальной защиты, инклюзивным и устойчивым развитием, в котором центральную роль играет человек, в том числе рассказал о достижениях в борьбе с пандемией коронавируса, восстановлении и развитии экономики в постковидный период.
Товарищ Нгуен Суан Тханг снова подтвердил внешнеполитический курс Партии и Государства Вьетнама на независимость и самостоятельность, многовекторность и диверсификацию дипломатических отношений и международную интеграцию; добавив, что Вьетнам является верным другом и ответственным партнером мирового сообщества, стремясь к миру, сотрудничеству и развитию. Высоко оценив традиционно дружественные отношения между двумя партиями и между двумя странами, он согласился на то, что две партии прилагают совместные усилия для наращивания взаимодействия ради мира, сотрудничества и развития на благо человечества в целом, и в интересах народов обеих стран в частности. Член Политбюро ЦК КПВ призвал Германию продолжить инвестировать в экономику Вьетнама, особенно в области энергетического перехода, обновление модели экономического роста и борьбу с изменением климата.
В свою очередь, генеральный секретарь Левой партии Германии Тобиас Банк поблагодарил вьетнамскую сторону за теплый прием, поздравив Вьетнам с достижениями в деле обновления страны за прошедшие 35 лет, а также с достижениями в восстановлении и развитии экономики в постковидный период. Он высоко оценил итоги 3-го политического диалога и переговоров между двумя партиями. По его словам, нынешний визит делегации Левой партии Германии в страну продолжит способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и взаимодоверия, традиционных связей между двумя партиями, а также развитию дружбы и стратегического партнерства между Вьетнамом и Германией.