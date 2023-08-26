Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Компания Vicem Хатиен экспортирует первую партию цемента в США

Акционерная компания Vicem Ha Tien Cement (Vicem Хатиен) объявила, что ее первая партия цемента, экспортируемого в США, прибудет в порт Гуама позднее в этом месяце. Акционерная компания Vicem Ha Tien Cement (Vicem Хатиен) объявила, что ее первая партия цемента, экспортируемого в США, прибудет в порт Гуама позднее в этом месяце.

Экспорт цемента компании на такой требовательный рынок, как США, подтвердил ее потенциал и позицию и стал хорошим знаком для вьетнамских производителей цемента, способствуя тем самым увеличению общего экспортного оборота страны.

В ближайшее время Vicem Хатиен продолжит диверсифицировать свои потребительские рынки и завоевывать новые, предъявляющие строгие требования к качеству продукции.

На сегодняшний день компания Vicem Хатиен имеет 13 продуктов, сертифицированных «Зеленым знаком» Сингапурского совета по экологическому строительству (SGBC) за соответствие экологическим нормам.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top