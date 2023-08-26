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Компания Vicem Хатиен экспортирует первую партию цемента в США
Экспорт цемента компании на такой требовательный рынок, как США, подтвердил ее потенциал и позицию и стал хорошим знаком для вьетнамских производителей цемента, способствуя тем самым увеличению общего экспортного оборота страны.
В ближайшее время Vicem Хатиен продолжит диверсифицировать свои потребительские рынки и завоевывать новые, предъявляющие строгие требования к качеству продукции.
На сегодняшний день компания Vicem Хатиен имеет 13 продуктов, сертифицированных «Зеленым знаком» Сингапурского совета по экологическому строительству (SGBC) за соответствие экологическим нормам.