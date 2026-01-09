Компания «May 10» стала международной группой в сфере моды

Во второй половине дня 8 января, выступая на церемонии, посвящённой 80-летию со дня основания Генеральной швейной компании «May 10» («May 10») (1946 – 2026гг.) и вручению ей Ордена Труда I степени под девизом «Сияющая стойкость - уверенное поступательное движение May 10», Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил пожелание, чтобы «May 10» стала международной группой в сфере моды, глубоко интегрированной в глобальные цепочки создания стоимости и вносящей активный и эффективный вклад в развитие вьетнамской индустрии моды.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает. (Фото: ВИА)

От имени руководства Партии и Государства, вручая «May 10» Орден Труда I степени, а выдающимся сотрудникам компании - Орден Труда III степени, Премьер-министр подчеркнул, что, оглядываясь на 80-летний путь развития страны, от государства, испытывавшего нехватку продовольствия и одежды, Вьетнам сегодня стал одной из ведущих стран мира по экспорту во многих отраслях. Объём экспорта и импорта год за годом устанавливает новые рекорды, недавно превысив отметку в 930 млрд долларов США. В этих общенациональных достижениях текстильно-швейная промышленность утвердила себя в качестве ключевой опоры, обеспечив экспорт на сумму 46 млрд долларов США и укрепив позиции Вьетнама в тройке крупнейших мировых экспортёров текстильной продукции. В этих успехах отрасли значительную роль сыграла Генеральная швейная компания «May 10».

Высоко оценив впечатляющие результаты, достигнутые Генеральной швейной компанией «May 10», Премьер-министр подтвердил, что в прошедшем году компания сохраняла устойчивую динамику роста: выручка в 2025 году превысила 5,1 трлн донгов, а прибыль выросла двузначными темпами в условиях сложной рыночной конъюнктуры, что подтвердило позиции «May 10» на мировой карте текстильной промышленности. Наряду с этим, гибкое возвращение к освоению внутреннего рынка численностью 100 миллионов потребителей в период трудностей с экспортом стало стратегически верным шагом.

«May 10» является примером предприятия с ответственностью и стратегическим видением, ставящего человека труда в центр своей деятельности. Модель детских садов для детей с шести месяцев, поддержка оплаты обучения для детей работников и наличие собственных медицинских учреждений являются образцами социальной политики, которые необходимо распространять.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает швейный цех Генеральной швейной компанией «May 10». (Фото: ВИА).

«May 10» также является пионером «двойного перехода» - зелёной и цифровой трансформации. Инвестиции в прослеживаемость происхождения продукции, чистую энергетику, применение искусственного интеллекта (ИИ) и строительство «зелёных» фабрик позволили увеличить производительность труда на 52%, сократить расход сырья и издержки, соответствовать самым строгим стандартам рынков ЕС и США, тем самым укрепляя престиж вьетнамской текстильной продукции на мировой арене.

Премьер-министр потребовал от отрасли и «May 10» одновременно сосредоточиться на выполнении пяти ключевых задач.

В частности, «May 10» необходимо активно внедрять двойную трансформацию, включающую экологизацию и цифровизацию, поскольку экологизация перестала быть просто вариантом и стала «мандатом эпохи»; необходимо возглавить движение к нулевым выбросам углерода, используя переработанные материалы и чистую энергию для преодоления международных барьеров, связанных с налогом на выбросы углерода; цифровизация должна стать стратегическим оружием для оптимизации управления и повышения производительности; а ИИ и большие данные должны быть преобразованы в мощные инструменты для оптимизации производства и сокращения сроков вывода продукции на рынок.

«May 10» должна повысить своё положение в глобальной цепочке создания стоимости, решительно переходя от простого аутсорсингового пошива к формам с более высокой добавленной стоимостью, таким как FOB и ODM, а также овладев собственным дизайном и брендом. «Вьетнам должен подняться на более высокую ступень - быть не только местом, где шьют по заказу, но и страной, формирующей мировые модные тенденции», подчеркнул Премьер-министр.

Он потребовал превратить «May 10» в глобальный бренд, символ вьетнамского интеллекта и культуры, чтобы мир знал «May 10» не только по красивым костюмам, но и как олицетворение цивилизованной, ответственной и насыщенной вьетнамским интеллектуальным содержанием моды. Следует в полной мере использовать соглашения о свободной торговле для вывода вьетнамских брендов на мировые рынки.

Одновременно необходимо уделять внимание развитию человеческих ресурсов, формированию корпоративной культуры: человек является самым ценным активом; следует поддерживать гармоничные, стабильные, гуманистические и сплочённые трудовые отношения, а также сохранять и далее развивать модели социальной защиты.

Выражая пожелание, чтобы «May 10» стала международной группой в сфере моды, глубоко интегрированной в глобальные цепочки создания стоимости и вносящей активный и эффективный вклад в развитие вьетнамской индустрии моды, Премьер-министр потребовал от генеральной компании уделять особое внимание работе по партийному строительству, рассматривая примерную роль партийных членов как движущую силу устойчивого развития.