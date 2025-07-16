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НОВОСТИ

Компании Северной Европы проявляют долгосрочный интерес к Вьетнаму по мере роста инвестиций

Недавнее увеличение притока капитала от скандинавских компаний свидетельствует о значительном интересе к долгосрочным операциям во Вьетнаме, поскольку страна позиционирует себя как ключевое направление для европейских инвесторов, стремящихся диверсифицировать цепочки поставок и привести их в соответствие с мировыми стандартами устойчивого развития. Согласно статистике Агентства иностранных инвестиций, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в первой половине этого года составил 21,5 миллиарда долларов США, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них вновь зарегистрированный капитал достиг 9,29 миллиарда долларов США в 1 988 проектах.

Примечательно, что среди 72 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам за этот период, Швеция стала третьим по величине инвестором с общим объемом инвестиций в 1 миллиард долларов США или 10,8 % от вновь зарегистрированных ПИИ, уступив лишь Сингапуру и Китаю.

По данным Торгового представительства Вьетнама в Швеции, которое также охватывает Данию, Норвегию, Исландию и Латвию, рост шведских инвестиций во Вьетнам отражает более широкое смещение в сторону Юго-Восточной Азии.

Вьетнам считается стратегическим направлением со стабильной обстановкой, растущим рынком и развивающейся инфраструктурой.

Дания также расширяет свое присутствие во Вьетнаме, особенно в сфере «зеленого» перехода. Ведущие компании, такие как Ørsted, Vestas и COWI, расширяют свою деятельность во Вьетнаме, реализуя проекты в области оффшорного ветра, логистической инфраструктуры, инженерного консалтинга и устойчивого развития.

Одним из заметных проектов является углеродно-нейтральная фабрика Lego, которая начала работу в бывшей провинции Биньзыонг в апреле.

Для дальнейшего привлечения инвестиций из Швеции и Дании, которые являются мировыми лидерами в области инноваций и устойчивого развития и соответствуют амбициям Вьетнама по привлечению высококачественных инвестиций, торговое представительство Вьетнама в Швеции призвало уделять больше внимания ускорению административных реформ, особенно в области энергетики и зеленой инфраструктуры, а также развитию специализированных промышленных зон для зеленых и цифровых инвестиций.

Необходимо также усилить работу по привлечению инвестиций на скандинавские рынки, а совершенствование нормативно-правовой базы в области ESG и налогообложения выбросов углерода также будет иметь решающее значение.

ВИА/ИЖВ

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